Подросток "заминировал" школу от имени сверстника после ссоры с ним

В Атырауской области школьник заявил о "взрывном устройстве" в школе от имени сверстника, поссорившись с ним, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции совместно с АТЦ ДКНБ установили 9-классника одной из школ района, который рассылал ложное сообщение о взрывном устройстве в школе Жылыойского района Атырауской области.

"Подросток рассказал полицейским, что для этого создал анонимный аккаунт в мессенджере, с которого разослал тревожный сигнал. Мотивом совершения преступления стала ссора задержанного со сверстником в ходе переписки в групповом Telegram-чате", - отметили в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РК. Наряду с этим, в отношении родителей составлен административный материал по статье 127 КоАП за неисполнение обязанностей родителей по воспитанию детей.