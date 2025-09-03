Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Дана Аменова
специальный корреспондент

Первая партия подсолнечного масла объемом 156 тонн отправлена из ВКО в город Нантонг (провинция Цзянсу, КНР) в 40-футовых контейнерах с флекситанками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: пресс-служба МСХ РК

Маршрут следования проходит через пограничный переход Достык — Алашанькоу, один из ключевых направлений казахстанско-китайского товарооборота.

Контейнеры оснащены флекситанками в соответствии с техническими требованиями железнодорожных администраций Казахстана и Китая. Флекситанки — гибкие резервуары для перевозки жидкостей, позволяющие оптимизировать логистику, снизить издержки и сократить время обработки груза.

Отгрузка реализована в рамках пилотного проекта, согласованного между АО «НК «КТЖ» и Группой компаний «КЖД», по итогам экспертного заседания в Чжэнчжоу (КНР) в июне 2025 года.

Инициатива включена в «Дорожную карту развития экспорта масложировой продукции на 2026–2028 годы», разработанную НАПМК совместно с ITC, QazTrade, профильными министерствами и другими партнёрами.

Ключевая цель проекта — достижение валютной выручки свыше $1 млрд к 2028 году. Развитие контейнерных перевозок создаёт дополнительные возможности для экспорта в Китай, страны Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия), а также в Закавказье (Азербайджан, Армения).

«Современные логистические решения позволяют нам расширять географию поставок и повышать конкурентоспособность отечественной масложировой продукции», — отметил председатель правления НАПМК Ядыкар Ибрагимов.

Также ранее стало известно, что впервые 9 казахстанских предприятий были включены в непищевой реестр КНР, что открывает новые возможности для экспорта продукции животного происхождения на китайский рынок.

