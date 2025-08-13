Девять предприятий включили в непищевой реестр КНР

Дана Аменова
Большинство компаний занимаются заготовкой, переработкой и экспортом шкуры КРС

Впервые девять казахстанских предприятий включены в непищевой реестр КНР, что открывает новые возможности для экспорта продукции животного происхождения на китайский рынок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2024 года был подписан протокол по шкурам крупного рогатого скота между МСХ РК и Главным таможенным управлением КНР.

Комитет ветеринарного контроля и надзора в тесном взаимодействии с китайской стороной ведёт согласование формы ветеринарного сертификата, необходимого для полноценного запуска экспортных поставок.

«По результатам совместной работы в непищевой реестр КНР были включены девять казахстанских предприятий, среди которых семь компаний осуществляют заготовку, переработку и экспорт шкуры КРС, два – специализируются на производстве и экспорте цисты артемий», – говорится в информации.

Там же добавили, что ознакомиться с актуальным перечнем компаний можно на официальном сайте непищевого реестра КНР.

По итогам прошлого года объем двусторонней торговли между странами составил $43,8 млрд.

