Мажилисмен озабочен возросшим импортом минудобрений в Казахстан

Поводом для депутатского запроса Мукаша Искандирова послужило производство минеральных удобрений для АПК как важного фактора устойчивого роста урожайности сельскохозкультур, передает Kazpravda.kz
Депутат Мажилиса выразил озабоченность возросшим импортом минеральных удобрений в республику.
Как подчеркнул парламентарий, ещё на форуме работников сельского хозяйства еще в 2024 году Глава государства отметил:
«Актуальная проблема отечественного агросектора – недостаточное использование минеральных удобрений… Важно снизить импортозависимость – отечественное производство удобрений обеспечивает лишь половину спроса сельского хозяйства».
Потребность внутреннего рынка в минеральных удобрениях составляет порядка 2,3 млн тонн в год. Отечественные производители удобрений, АО «КазАзот» и ТОО «Казфосфат», обеспечивают лишь часть внутреннего спроса в пределах своих мощностей.
Так, производственная мощность АО «КазАзот» составляет порядка 330 тыс. тонн в год.На внутренний рынок фактические поставки ограничиваются 170 тыс. тонн. Мощность ТОО «Казфосфат» составляет порядка 1 млн. тонн аммофоса, при этом по итогам 2025 года произведено 748 тыс. тонн, из которых на внутренний рынок направлено 186 тыс. тонн, свыше 500 тыс. тонн – экспортировано. За I квартал 2026 года реализовано на внутренний рынок – 27,8 тыс. тонн.
Производственно-технологическими факторами, включая сезонный характер спроса на удобрения, производственная мощность в месяц и ограниченный срок хранения аммиачной селитры (до 6 месяцев), не позволяет производить накопление продукции сверх указанного уровня.
Все это приводит к росту импорта минеральных удобрений: с 552,3 тыс. тонн в 2023 году до 699,7 тыс. тонн
в 2025 году, т.е. импортозависимость по всем видам минеральных удобрений растет из года в год.
Это усиливает влияние мировых цен и доступность продукции на внутренний рынок.
На ценообразование на минеральные удобрения кроме экономических факторов влияет и мировая политическая ситуация. Закрытие Ормузского пролива в течение одного месяца привело к тому, что мировые цены на минеральные удобрения увеличились в два раза.В частности, мировые цены на аммиачную селитру ближайшие порты до закрытия Ормузского пролива находились в диапазоне 280–300 долларов США за тонну, после увеличились до 440–550 долларов США за тонну.
Хотелось бы привести некоторые статистические даные по внеснию удобрений за 2024-25 г.г.:
среднее внесение действующего вещества в мире на гектар пашни составляет 150-160 кг. Действующего вещества на гектар пашни, в т.ч. Китай, Вьетнам 350-460 кг./га, Евросоюз 140-180 кг./га, США, Бразилия – 130-150 кг/га, Беларусь 180-200 кг/га, Россия 65-70 кг/га, Казахстан 25-35 га/кг, Узбекистан – 200 кг/га.
Несмотря на указанные внешние и внутренние факторы, наши производители обеспечивают аграриев Казахстана без существенного повышения цен, поддерживая стабильность в сельскохозсекторе.
Другим сдерживающим фактором развития производства удобрений является ограниченный доступ отечественных производителей к сырью – сере и природному газу. Например ТОО «Тенгизшевройл» осуществляет поставки серы предприятиям АО «ФНБ «Самрук-Қазына» для производства серной кислоты до 2031 года по льготным ценам (от 38,0 тыс. тенге до 57 тыс. тенге за тонну), а для ТОО «Казфосфат» и ТОО «Еврохим-Каратау» - сера отпускается по цене 85–164 тыс. тенге за тонну. В следствие этого возникает необходимость установления единого подхода ценообразования на серу для внутренних потребителей, как производителей серной кислоты, так и производителей фосфорсодержащих и серосодержащих азотных удобрений.
В результате роста мировых цени зависимость от импорта, дисбалансов в обеспечении сырьевыми ресурсам снижается доступность удобрений на внутреннем рынке, приводит к сокращению объемов внесения удобрений в сельском хозяйстве, что негативно повлияет на продовольственную безопасность страны.
В связи с вышеизложенным, в запросе просим предоставить информацию о разработанных Правительством системных мерах:
по формированию государственной политики в сфере развития агрохимии;
по обеспечению отечественных производителей удобрений стратегическим сырьем (серой и природным газом), в том числе по специальным ценам;
по созданию новых производств и обеспечению внутреннего рынка для замещения импортных минеральных удобрений.
Учитывая стратегическую значимость рассматриваемого вопроса, депутаты просят предоставить официальный ответ в установленные законодательством сроки.