Зарплаты на 24 млн тенге выплатили подставным лицам в Туркестанской области

Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

Сотрудники местных исполнительных органов фиктивно трудоустроили родственников и знакомых, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения более 24 млн тенге в Центре занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района.

Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали граждан к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики.

«Более 30 граждан, получивших статус безработных,  фактически  общественные работы не выполняли и не знали об этом. Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО «Казпошта» и банках, в последующем обналичивались другими людьми. Работники Центра и акимата документально привлекали к общественным работам своих родственников и знакомых», — пишут в распространенном пресс-релизе.

В надзорном органе зарегистрировали материалы в книге учета информации и для осуществления досудебного расследования. Они переданы в территориальную Антикоррупционную службу.

#полиция #Туркестанская область #выплата #сотрудники #зарплаты #Подстава

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