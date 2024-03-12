Зарплаты на 24 млн тенге выплатили подставным лицам в Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения более 24 млн тенге в Центре занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района.

Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали граждан к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики.

«Более 30 граждан, получивших статус безработных, фактически общественные работы не выполняли и не знали об этом. Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО «Казпошта» и банках, в последующем обналичивались другими людьми. Работники Центра и акимата документально привлекали к общественным работам своих родственников и знакомых», — пишут в распространенном пресс-релизе.

В надзорном органе зарегистрировали материалы в книге учета информации и для осуществления досудебного расследования. Они переданы в территориальную Антикоррупционную службу.