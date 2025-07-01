Экс-судью разыскивают за мошенничество в РК

Мошенничество
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Подробности дела не раскрываются 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикором разыскивается Карлыгаш Таткеева, 1971 года рождения,  за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство

"В случае обнаружения местонахождения либо получении информации о местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить инициатору розыска в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции по следующим телефонам: 1424 – Call-центр, 8-7172-90-92-60 – дежурная часть, 8-701-972-06-05, 8-775-934-63-33", - говорится в пресс-релизе.

За предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемой вознаграждение и анонимность гарантируются.

#розыск #Антикор #экс-судья

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