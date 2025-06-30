Генерал-майор в отставке подозревается в мошенничестве

Мошенничество
111

Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования «Восток» – генерал-майора в отставке, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Антикора, он, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного, завладел его деньгами в особо крупном размере.

Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнёров.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Проверяется его возможная причастность к аналогичным уголовным правонарушениям.

Расследование продолжается, добавили в пресс-службе.

#мошенничество #арест #генерал

Популярное

Все
Экс-министр обороны получил новую должность
В турецком Измире продолжают бушевать лесные пожары
Объемы производства флоат-стекла увеличились в Казахстане
В США стреляли в пожарных при тушении лесного пожара
Назначен новый министр транспорта
Команда NIS стала открытием международной конференции по освоению космоса
Вице-мэра Бишкека задержали за взятку в $50 тысяч
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
В Казахстане 74% врожденных пороков сердца у плода выявляются до рождения ребенка
Победителей групповой гонки чествовали в ВКО
Антикор присоединили к КНБ
Более 2,5 млрд тенге выделено на теплосети ВКО
Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 30 июня
«Қазақконцерт» завершил 64-й сезон гала-концертом в Астане
Главы Минцифры прокомментировал слухи об отказе государства от eGov
Пристройку к школе и землю незаконно продали в Карагандинской области
Очередной циклон надвигается на Казахстан
В Казахстане пересмотрели стандарт на асфальтобетон
В Мангистау построили 4 современные школы за счет возврата государству активов
На Пакистан обрушились муссонные ливни
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Лже-арендодательницу несуществующей квартиры разоблачили в …
Шесть уголовных дел по финпирамидам заведено в Костанайской…
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника ба…
Новые схемы в арсенале интернет-мошенников раскрыли киберпо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]