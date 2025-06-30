Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования «Восток» – генерал-майора в отставке, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Антикора, он, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного, завладел его деньгами в особо крупном размере.

Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнёров.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Проверяется его возможная причастность к аналогичным уголовным правонарушениям.

Расследование продолжается, добавили в пресс-службе.