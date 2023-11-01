Подвиг снайпера Курбатовой

Военнослужащие департамента по делам обороны и председатель павлодарского филиала РОО «Совет ветеранов ВС РК» майор в отставке Жан Каратаев поздравили Курбатову Марию Даниловну со столетним юбилеем. Отважная женщина-снайпер в годы войны уничтожила немало диверсантов из элитных бригад вермахта.

В одном из боев при освобождении Чехословакии спасла жизнь командующего фронтом, ликвидировав снайпера, который целился в его машину, за что получила первую награду – медаль «За отвагу».

Мария Курбатова родилась 29 октября 1923 года в селе Воронцовка Павлодарской области.

– В начале сороковых никто не думал о войне. И когда она началась, мы стали оказывать помощь раненым в эвакуационном госпитале. В 1943 году призвалась на фронт, но перед отправкой с отличием окончила Центральную школу инструкторов снайперской подготовки в Московской области, где училась Алия Молдагулова. Нам ее всегда ставили в пример, так как она была лучшим курсантом снайперской школы. Алия обучалась в первом потоке, я во втором, – рассказывает Мария Даниловна.

Старшего сержанта Курбатову в числе 15 лучших снайперов отправили в боевые подразделения. Она воевала в составе 650-го ордена Суворова стрелкового полка 138- й Краснознаменной стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. Участвовала в освобождении Украины, Польши, Чехословакии. Неоднократно, проявляя мужество и героизм, спасала жизни как мирного населения, так и своих сослуживцев. Мария Даниловна награждена орденами Отечественной войны, Жукова, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

После демобилизации вернулась в Павлодар, где долгое время преподавала начальную военную подготовку в средней школе.

Как отметил заместитель начальника департамента по делам обороны Павлодарской области подполковник Алмасбек Бухарбаев, память о наших героях-освободителях живет в наших сердцах, забота о ветеранах – это долг каждого военнослужащего. От имени министра обороны Республики Казахстан участнице Великой Отечественной войны было вручено благодарственные письмо.

Не скрывая слез она вспоминала:

– Из выпускников снайперской школы всего 15 девушек отправили на фронт. До Дня Победы дожили только мы с моей близкой подругой Дусей. После войны мы долгое время дружили, писали письма. Принимая поздравления, я вспоминаю своих боевых товарищей, которые на моих глазах погибали в годы войны. Победа – это наша общая заслуга.

В завершение встречи Мария Даниловна спела одну из песен военных лет, посвятив ее молодым военнослужащим казахстанской армии, которые продолжают славные бое­вые традиции старшего поколения.