Подземные толчки вновь ощутили алматинцы

Проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, передает Kazpravda.kz
Сетью сейсмических станций МЧС РК в воскресенье в 10:14 (АСТ) зарегистрировано землетрясение.
«Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая в 261 км на юго-восток от Алматы - афтершок. Энергетический класс землетрясения - 13.3. Магнитуда - MPV 5.9. Координаты эпицентра - 414.10° с.ш. 78.32° в.д. Глубина - 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимое в Алматы - 3 балла», - говорится в сообщении МЧС РК.
Согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы.
«Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения», - отметили в МЧС.
Как сообщалось, накануне в Алматы в 04:58 также было зарегистрировано землетрясение.