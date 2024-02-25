Подземные толчки вновь ощутили алматинцы

Происшествия
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Проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Сетью сейсмических станций МЧС РК в воскресенье в 10:14 (АСТ) зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая в 261 км на юго-восток от Алматы - афтершок. Энергетический класс землетрясения - 13.3. Магнитуда - MPV 5.9. Координаты эпицентра - 414.10° с.ш. 78.32° в.д. Глубина - 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимое в Алматы - 3 балла», - говорится в сообщении МЧС РК.

Согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы.

«Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения», - отметили в МЧС.

Как сообщалось, накануне в Алматы в 04:58 также было зарегистрировано землетрясение.

#землетрясение #Алматы

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