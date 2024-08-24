«Подземный» стаж династии Байбатыровых – 300 лет

– Начало династии положил мой отец – Ермекбай Байбатыров, 34 года он посвятил горному делу, ушел из жизни незадолго до пенсии. Его заслуги были отмечены медалью «Ветеран труда» и орденом «Знак Почета», – рассказывает Ибадулла Ермекбаевич, сегодня уже старший представитель горняцкой семьи. – К слову, мой дед тоже был шахтером в Кентау, на юге страны, куда наша семья переехала в голодные годы. Когда я родился, в 1953-м, отец с мамой вернулись в родные места.

Как такового города Сатпаева еще не было, молодая семья обосновалась в поселке Четвертый километр, где жили люди, связанные с горнодобывающим производством: шахтеры, геологи, маркшейдеры...

В то время основными добывающими были две шахты – 31-я и 44-я. Ермекбаю Байбатырову было всего 23 года, когда он пришел в шахту № 44 работать слесарем. Руководство быстро оценило смекалку, хватку и ответственность парня и направило его в Свердловский горно-металлургический техникум на курсы повышения квалификации. Потребность в местных кадрах была велика, ведь стояла задача воспитать в регионе не только своих слесарей, водителей или шахтеров. Забой – это большой организм, где безопасность, планирование, расчет оплаты труда не менее важны. Вместе с Григорием Савчуком Ермекбай Байбатыров стоял у истоков создания отдела труда, планового отдела. Со временем, когда 31-ю и 44-ю шахты закрыли, а на их базе был основан Южно-Жезказганский рудник, Ермекбай Байбатыров возглавил отдел труда на новом руднике.

– Многие ошибочно думают, что это конторская работа, – отметил Ибадулла Байбатыров. – На самом деле отец ежедневно спускался в шахту, работал с людьми на месте. Росла и наша семья, родители воспитали девять детей – шестерых сыновей и трех дочерей. Восемь из нас вслед за отцом посвятили свою жизнь горному делу.

Сам Ибадулла Байбатыров 45 лет трудился на шахте, в ­2017-м вышел на пенсию. Его сестра Сау­ле 33 года была маркшейдером. Машинистами Caterpillar трудятся братья Габдулла, Рахметулла, Гани и Яхия. К сожалению, ушел из жизни один из братьев – Асет. Сестра Айша Байбатырова тоже работает на шахте – поваром.

– В общий трудовой стаж мы включили только прямых родственников, – поясняет Ибадулла Байбатыров. – Думаю, так правильно, хотя на самом деле наша семья гораздо больше. Мои сын и дочь выбрали для себя другой трудовой путь, а в шахте работают младшие родственники и их супруги.

Многие сегодняшние ветераны горного дела, действующие шахтеры – из рабочего поселка Четвертый километр, рассказал он. Каждый, кто там родился и вырос, с детства был уверен, что выберет горняцкую профессию. Сам Ибадулла Байбатыров сразу после армии поступил на рабфак в Политехнический институт. Два года отучился в Жезказгане, два года – в Караганде по специальности «автотранспорт».

– После вуза нужно было решить – работать на поверхнос­ти или в шахте, – продолжает он. – Отец тогда сказал: прежде чем работать на поверхности, я должен пыли глотнуть, понять, что такое шахта, прочувствовать всю тяжесть этой работы и ответственности.

Так и началась профессиональная деятельность Ибадуллы Ермекбаевича. В памяти до сих пор свежи воспоминания о первом дне в забое.

– Такой грохот стоял! Мы в клети, полной шахтеров, нас­тавников, которая медленно спускается глубоко вниз, – рассказывает он. – К тяжелой работе можно быстро привыкнуть, гораздо хуже, когда что-то не успеваешь или не получается. И в таких ситуациях мы даже на-гора не поднимались, пока не выполним все, что положено.

Ибадулла Ермекбаевич начал работу в шахте сменным механиком, механиком, позже возглавил транспортную службу. Под его началом трудились более 90 человек, водители Caterpillar, МоАЗов и так далее. В 2017 году он вышел на пенсию и вступил в ряды совета ветеранов «Казах­мыса», костяк которого составляют горняки.

– Я выбрал шахту, чтобы продолжить дело отца, – подчеркнул он. – Да, профессия шахтера была, есть и будет почетной. В наше время были люди, которые служили для всех примером, на которых хотелось равняться. В нас с детства воспитывали уважительное отношение к труду.

Работа на шахте требует связки, сплоченности, чувства ­команды, отметил он, ведь жизнь коллег и их безопасность зависят от рядом стоящих. Шахтерское братство для горняков не просто слова.

– Один в поле не воин, это про нас, – уверен Ибадулла Байбатыров. – В советское время тысячники звеньями работали. Допустим, есть план 300 тысяч тонн выдать на-гора. Несколько звеньев в бригаду объединяются – и сразу легче работать. Первые тысячники появились на Восточно-Жезказганском руднике, их опыт позже переняли другие шахты. Наши горняки работали ударно, под девизом «Сегодняшний рекорд – завтра план». Каждый старался держать высокий темп не из-за соцсоревнований. Быть передовиком производства – это повод для гордости, и все мы стремились к большим достижениям.

Ермекбай Байбатыров с супругой воспитали девять детей – шестерых парней и трех дочек. Восемь из

них вслед за отцом посвятили свою жизнь горному делу

Когда Ибадулла Ермекбаевич только начинал свой трудовой путь, условия были посложнее, чем в нынешней шахте с ее современным оборудованием и транспортом.

– В смену могли вообще без связи остаться, – вспоминает он. – Был случай, когда машина упала в рудоспуск, и мы трое суток просидели под землей. Даже такая простая вещь, как тормозок, появилась при Руслане Борисовиче Юне, бывшем председателе правления ТОО «Корпорация Казахмыс», которого и сегодня шахтеры вспоминают с большим уважением. До этого, случалось, по две-три смены полуголодными работали.

Как подчеркивают шахтеры-ветераны, благодаря Руслану Борисовичу в Сатпаеве были построены мечеть и церковь в горняцком городе. Дворец спорта и Дворец горняков – тоже его заслуга.

– Конечно, нельзя сказать, что мы работали на нулевом транс­порте, но современное оборудование серьезно облегчает работу горняков и обеспечивает в том числе их безопасность, – делится Ибадулла Байбатыров. – В советское время вся основная работа ложилась на плечи шахтеров, и именно рабочая сила была залогом успешного производства.

Беседу поддержал и руководитель сатпаевского филиала совета ветеранов при ТОО «Корпорация Казахмыс» Абулаис Мулахов:

– Как члены совета ветеранов мы и сегодня в строю. Горняки не привыкли сидеть без дела. Ходим в школы, общаемся с молодежью, благотворительностью занимаемся, ни одного субботника не пропустили. В акции «Таза Қазақстан» принимаем участие наравне с учащимися, студентами, волонтерами.

Впрочем, шахтеры поставили себе основной задачей воспитание подрастающего поколения.

– Любовь к Отчизне, уважение к труду очень важны в наше непростое время, – отметил Абулаис Мулахов. – Не все могут быть директорами, стране нужны крановщики, водители погрузчика, пропиленщики, строители, и в этих профессиях люди тоже хорошо зарабатывают.