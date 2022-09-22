Поезд столкнулся с грузовиком в Костанае – СМИ

Поезд и грузовик с зерном столкнулись в городе Костанае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Наша газета».

ДТП произошло 22 сентября на железнодорожном переезде на улице Узкоколейной в Костанае.

«Сегодня в 15:09 часов на подъездных путях произошло ДТП, в котором поезд совершил столкновение с прицепом грузового автомобиля. В кузове находилось зерно. На месте работают сотрудники местной полицейской службы», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

При ДТП никто не пострадал.