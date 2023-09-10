Погода в Казахстане на ближайшие дни

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Северный циклон, с большим запасом влаги, в ближайшие дни обусловит облачную и по-осеннему прохладную погоду.

Практически по всему Казахстану пройдут дожди с грозами, на западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока страны временами ожидаются сильные дожди, возможен град.

Температура воздуха на большей части страны днем повысится до 10-20 тепла, на востоке, юге и юго-востоке республики до 20-30 тепла.