Погода в Казахстане на ближайшие дни
57
Аманжолова Айман
РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на ближайшие дни, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Северный циклон, с большим запасом влаги, в ближайшие дни обусловит облачную и по-осеннему прохладную погоду.
Практически по всему Казахстану пройдут дожди с грозами, на западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока страны временами ожидаются сильные дожди, возможен град.
Температура воздуха на большей части страны днем повысится до 10-20 тепла, на востоке, юге и юго-востоке республики до 20-30 тепла.