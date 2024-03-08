Погружение в историю

Все новые коллективы западноказахстанских учреждений присоединяются к общенацио­нальному флешмобу «Ұлттық сезім». Напомним, челлендж стартовал 1 декабря прошлого года, когда казахстанцы массово пришли на рабочие места в национальных костюмах. Цель акции – через одежду и украшения, которые традиционно носили предки, привлечь внимание к культурному богатству, истории и обычаям, усилить национальное единство. Как верно подмечают участники флешмоба, сегодня национальные орнаменты органично смотрятся на повседневной одежде, они стали привычными элементами деловых костюмов. Модницы стараются разнообразить свои наряды украшениями, которые носили их бабушки.

В Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете к участию в акции подготовились основательно. На один день вуз словно превратился в праздничный аул, всем убранством показывая, как жили кочевники несколько веков назад. Фойе первого этажа было стилизовано под юрту. Студенты смогли увидеть, из каких основных частей состоя­ло жилище их предков, каким оружием и предметами быта они пользовались. На кереге были развешаны шкуры и сабли, камча, кольчуги, на полу расстелены ковры. С декорациями университету помог областной казахский драматический театр. На дастарханах – блюда национальной кухни. Творческая молодежь организовала «Домбыра party». Несколько композиций исполнил студенческий ансамбль народных инструментов «Шанақ үні», созданный при университете.

В спорткомплексе вуза прошли мастер-классы по национальным видам спорта. Выпускник университета, неоднократный чемпион Казахстана и Азии, призер чемпионатов мира по стрельбе из лука Артем Костин показывал, как правильно держать лук и стрелу, как натягивать тетиву. Старшему преподавателю кафед­ры общественных дисциплин и физической культуры Нурболу Куспанову не в новинку обучать студентов азам асық ату или тоғызқұмалақ. Многие из его студентов – постоянные участники городских и областных соревнований по этим видам спорта. Как отметили в ректорате вуза, занятия по национальным видам спорта внесены в программу общеобразовательных дисциплин. Теперь им будет посвящена каж­дая пятница.

Формирование основ культуры начинается с первых лет жизни, считают педагоги вуза. С акцией «Ұлттық сезім» совпал организованный в вузе семинар, в котором приняли участие более двадцати воспитателей детских садов Уральска. Его провела ассоциированный профессор университета Гульжиян Джонисова.

Кабинет этнопедагогики имени ученого-этнопедагога Клары Кожахметовой создан в университете более двух лет назад. Такие семинары здесь проводятся еже­квартально, на них воспитатели и педагоги делятся методиками, совместно ищут новые подходы и формы работы. С двумя дошкольными организациями – детскими садами «Айналайын» в Уральске и «Акбота» в Акжаикском районе – университет сотрудничает на постоянной основе. На их базе студенты вуза на практике отрабатывают полученные теоретические знания.

Уважение к старшим, гостеприимство и толерантность, почитание семьи, теплые отношения с соседями, взаимовыручка – все эти и другие духовные ценнос­ти составляют суть традиций и обычаев казахского народа. К примеру, раньше девушке было неприлично в открытую показывать симпатию юноше. Признаться в ней она могла, подарив избраннику платок с тайным символом. А вспомним обычай «Ат тергеу», согласно которому молодая сноха обязана придумать прозвища для родственников мужа. Это не просто замена имен, они должны соответствовать характеру человека. Чем скорее и лучше узнаешь нового родственника, тем легче найти с ним общий язык, считали предки. По тому, как справлялась сноха, оценивали ее ум, находчивость и другие качества.

Об обычаях и традициях говорили и на кураторских часах. Акцент был сделан на тех из них, которые сегодня практически забыты. По некоторым из них студенты под руководством эдвайзера Лаззат Кушеновой подготовили театрализованные постановки.

– В нашем университете обу­чаются не только западноказахстанцы, но и молодежь из Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, из Туркестана и Кызылорды. В каждом регионе обычаи могут заметно отличаться. Где-то они до сих пор в обиходе, переходят из поколения в поколение, где-то уходят на второй план. Сегодня наши студенты могли обменяться знаниями обычаев, характерных для их малой родины, – говорит организатор проекта, проректор по воспитательной работе ЗКИТУ­ Аянбек Абекешев. – В течение нескольких недель кураторы вместе со студентами искали наиболее интересные из них, читали литературу, подбирали костюмы и все необходимое, чтобы как можно точнее передать весь сакральный смысл обычая или традиции.

Как отметил проректор, пропаганда национальных ценностей в университете проводится на постоянной основе в рамках концепции воспитательной работы, принятой в прошлом году. Для студентов организуются встречи с общественными деятелями, представителями областной федерации по национальным видам спорта. Отдельное внимание уделено теме брака. С учетом статистики разводов в стране к этому вопросу молодежь должна подходить особенно взвешенно и осознанно. Что же касается мероприятий в рамках акции «Ұлттық сезім», то они, несомненно, укрепят понимание и осознание молодым поколением казахстанцев глубины и многогранности истории казахского народа.

– Уже сегодня мы можем сказать, что флешмоб пришелся по душе многим. Молодежь с энтузиазмом подхватила его, переводя в цифровой формат. В социальных сетях все больше фото и видео, где юноши и девушки в нарядных национальных одеждах демонстрируют знание обычаев, традиций, поют народные песни, отмечают праздники так, как отмечали их предки. А для того чтобы эти знания были глубокими, юные казахстанцы должны получать их в рамках образовательной программы – не на уроках истории, а отдельной дисциплиной, – отметил Аянбек Абекешев.