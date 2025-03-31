Ему грозит заключение сроком до 10 лет с конфискацией имущества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, в 2017 году создав мнимую фирму, он отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума.

Получив от субъекта бизнеса 50 млн тенге и желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В октябре прошлого года его задержали на территории Орловской области РФ, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.