Похолодание и дожди прогнозируют в выходные в Казахстане

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"В ближайшие дни синоптическую ситуацию над Казахстаном будет формировать циклон с центром над Обской губой, с которым ожидаются дожди с грозами, градом, порывистым ветром. В зоне сильных осадков окажутся 26, 28 августа западные, восточные регионы, 26-28 августа – северо-западные, 27-28 августа – северные, центральные и южные регионы страны", – говорится в сообщении.

По информации синоптиков, по Казахстану ожидается постепенное понижение температуры воздуха.