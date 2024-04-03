Показать жизнь на селе

Организатором ежегодного творческого конкурса выступает НДПП «Ауыл». «Сельские этюды» запечатлели образы жителей села, раскрыли характер тружеников полей и ферм, показав их как в вихре трудовых будней, лишенных рутины, так и в редкие минуты отдыха, наполненные покоем. Работы участников конкурса лишены карамельности картинок сельской пасторали, в них живет кипучая энергия созидательного труда.

Выступивший на церемонии награждения победителей конкурса заместитель председателя партии «Ауыл» Толеутай Рахымбеков отметил, что с каж­дым годом число участников «Ауыл нақыштары» только растет. В этом году их было 122, и они представляли все регионы Казахстана. В целом для участия в конкурсе было прислано порядка 500 фоторабот. Важно, что качество последних также неизменно улучшается.

Поэтому отобрать лучших из лучших оказалось для жюри весьма непросто. Чтобы выбор победителей был объективен, в состав жюри вошли профессиональные фотографы. Кроме этого, победителя номинации «Приз зрительских симпатий» партийцы выявляли путем онлайн-голосования казах­станцев.

Итак, первое место и денежный приз в 700 тыс. тенге завоевал Серик Майемеров из Мангистауской области. Вторым стал Нурболат Нуржаубай из Кызылординской области (500 тыс. тенге), третьим – Береке Сеитжаппар из Шымкента (300 тыс. тенге). В номинации «Образ сельского труженика» награда в 150 тыс. тенге досталась Ерлану Омарову (газета «Egemen Qazaqstan»). «Приз зрительских симпатий» и премию в 150 тыс. тенге завоевала Жазира Карымсакова из области Абай.

По мнению ответственного редактора международного журнала National Geographic Айбына Шагалака, сельская тематика одинаково интересна как для фотографов, увлекающихся пейзажами, репортажными снимками, так и для документалистов.

– Ауыл – источник для полета фантазии. Хотелось бы поблагодарить партию «Ауыл» за мотивацию и поддержку людей, искренне преданных искусству фотографии, – сказал он.