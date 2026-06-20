Показатель зрелости общества

Новая Конституция – не только правовой документ, определяющий устройство государства, но и свидетельство зрелости общества, готового брать на себя ответственность за будущее страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К такому выводу пришли участники международного круглого стола, организованного Институтом парламентаризма и посвященного конституционной реформе как новому этапу развития государства.

Открывая дискуссию, директор Инс­титута парламентаризма Наталья Пан подчеркнула, что, как неоднократно отмечал Президент Касым-Жомарт Токаев, Конституция является не только Основным законом, но и стратегичес­ким ориентиром развития государства и общества. По ее словам, новая Конс­титуция стала результатом прямого волеизъявления народа Казахстана и отражением высокой гражданской ответственности общества.

Она подчеркнула, что конституционные преобразования затрагивают практичес­ки все ключевые сферы общественной жизни – систему представительной власти, механизмы общественного участия, местное самоуправление, правозащитные институты, что способствует повышению открытости государственной власти.

По мнению директора Института парламентаризма, особое значение имеет закрепление в Конституции принципов «Справедливого Казахстана», «Закона и Порядка», общественного согласия, меж­этнического и межконфессионального единства, а также поддержки науки, образования и инноваций.

Отдельно Наталья Пан остановилась на новой модели представительной власти. По ее словам, учреждение Курултая отражает переход к более современной и ответственной системе народного представительства, ориентированной на повышение качества законодательного процесса и эффективности принимаемых решений.

Вместе с тем участники круглого стола отмечали, что принятие Конституции является лишь началом большой работы, а успех реформ будет зависеть от качества их практической реализации и общественного понимания новых конс­титуционных норм.

Международный опыт конституционного развития представил доцент кафед­ры административного и финансового права МГИМО Олег Шерстобоев. Он отметил, что конституционные реформы всегда становятся важнейшими этапами государственного строительства и неизменно привлекают внимание общества.

– Конституционный референдум не только обеспечивает легитимацию текста Основного закона, но и позволяет общест­ву обсудить новые нормы, понять их значение и цели, – подчеркнул эксперт.

Особое внимание российского ученого привлекла новая система организации законодательной власти Казахстана. По его словам, переход от двухпалатного парламента к Курултаю представляет собой уникальный для региона опыт, который уже сегодня вызывает большой интерес у зарубежных исследователей.

– Однопалатная модель имеет свои преимущества. Она упрощает процесс принятия законов, способствует более тесной связи между избирателями и депутатами, а также между законодательной и исполнительной властью, – отметил Олег Шерстобоев.

Высокую оценку эксперт дал и институту Халық кеңесі, назвав его важным элементом системы сдержек и противовесов при согласовании интересов различных ветвей власти, а также дополнительным инструментом общественного представительства.

Отдельно эксперт подчеркнул значимость деятельности Конституционного суда Казахстана, который уже успел сформировать собственную практику и заслужить внимание зарубежного экспертного сообщества.

Продолжая дискуссию, сенатор Айгуль Капбарова отметила, что Конституция должна стать основой новой культуры общественного диалога, ответственности власти и верховенства закона.

По ее словам, принятая на референдуме Конституция открывает новый этап государственного развития страны и задает новые ориентиры для всей правовой системы Казахстана.

Участники круглого стола выделили пять ключевых ориентиров новой конс­титуционной модели: защиту прав человека, укрепление верховенства закона, развитие ответственного государственного управления, усиление социальной направленности государства и дальнейшее развитие парламентаризма.

– Если принят закон, он должен работать. Если объявлена реформа, граждане должны ощущать ее влияние в повсе­дневной жизни, – подчеркнула сенатор.

Особое внимание на круглом столе уделили вопросам общественного согласия и роли науки в реализации конституционных преобразований. Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев напомнил, что идея новой Конституции напрямую связана с концепцией «Справедливого Казахстана», которая находит поддержку среди граждан.

По его словам, результаты социологичес­ких исследований показывают устойчиво высокий уровень поддержки реформ, доверия к государственным институтам, а также общественный запрос на справедливость как базовую ценность развития. Особо он отметил тот факт, что впервые в истории страны образование, наука и инновации получили статус стратегичес­ких приоритетов на конституционном уровне. Это, по его мнению, означает признание того, что будущее государства напрямую зависит от человеческого капитала, знаний и инноваций.

О том, как конституционные нормы отвечают на вызовы цифровой эпохи, рассказала директор НИИ «Молодежь» Гулисхан Нахбаева. Она обратила внимание на положения статьи 21 Конституции, предусматривающей защиту персональных данных и цифровых прав граждан.

По словам эксперта, сегодня значительная часть жизни человека переместилась в цифровую среду, а потому традиционных гарантий неприкосновенности частной жизни уже недостаточно.

– Фактически смартфон стал продолжением личного пространства каждого человека. В нем находятся документы, банковские счета, переписка и персональные данные. Поэтому защита частной жизни без защиты цифровых данных уже невозможна, – подчеркнула Гулисхан Нахбаева.

Особенно актуален этот вопрос для молодежи. Согласно данным национального док­лада «Молодежь Казах­стана – 2025», почти 80% молодых людей ежедневно пользуются Интернетом, а более половины жертв интернет-мошенничества составляют граждане в возрасте от 14 до 39 лет.

Эксперт отметила, что впервые на конс­титуционном уровне закрепляется защита персональных данных в цифровой среде, что становится важным ответом на вызовы, обусловленные развитием цифровых технологий.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что новая Конституция является не просто очередным этапом правовой модернизации. Она отражает готовность общества к более высокой степени участия в управлении государством, укреплению ответственности власти и развитию культуры общественного диа­лога. Было отмечено, что принятие новой Конституции стало историческим шагом, однако ее реальная ценность будет определяться тем, насколько последовательно и эффективно ее нормы будут реализованы в жизни страны. Ведь Конституция – это не только текст закона, но и общественный договор о будущем Казахстана.