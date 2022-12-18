Покончить с дефицитом мест в детсадах и школах обещает новый аким Астаны

Больше школ, детских садов и больниц построить в столице обещает новый градоначальник.

Фото: Kazpravda.kz

Аким Астаны Женис Касымбек провел встречи с жителями, которые попросили нового градоначальника решить проблему дефицита государственных школ, детских садов, больниц и жилья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На странице в Instagram аким пообещал увеличить количество соцобъектов в столице уже в следующем году.

"К следующему учебному году планируем построить 13 школ. Кроме того, по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато проектирование 25 крупногабаритных школ на 100 тысяч ученических мест (в 2 смены). К строительству школ нового формата приступим уже в 2023 году. Также в следующем году планируем дополнительно разместить госзаказ на 9 тысяч мест в частные детские сады, тем самым увеличим охват детей дошкольным образованием", — сообщил Женис Касымбек.

В свою очередь горожане особо отмечают проблему нехватки образовательных учреждений на левом берегу столицы.

"На левом берегу в государственный сад не попасть, школы переполнены. При застройке надо учитывать количество и строить больше садов, школ , поликлиник", - пишут пользователи Сети.