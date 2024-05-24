Покорять горы и реки с «Джунгарией»

Сегодня в «Джунгарии» занимаются порядка двухсот человек – как школьники с первого по выпускной класс, так и ребята постарше. Их основные тренировки по туристскому многоборью проходят в талдыкорганском Дворце школьников, куда клуб переехал в 2016 году. Тут у них отдельный спортзал и скалодром под открытым небом – высотой всего три метра, зато свой. Здесь же, в подвале, вдохновленные путешествиями дети вместе с тренерами своими руками изготавливают оборудование для многочисленных походов.

– У нас четыре основных направления: горный, пешеходный, водный и велотуризм, – знакомит с работой руководитель детско-юношеского спортивного туристского клуба Александр Бобрусов. – Горный подразумевает все, что связано с рельефом: лед, скалы, горные реки. Пешеходный – это преодоление оврагов, болот, рек со спокойным течением. Водный включает сплав по рекам – для этого у нас есть свой катамаран. Тренировки проводим на реке Каратал, а на соревнования выезжаем на Коксу, Арысь, Сырдарью. И четвертое направление, наиболее распространенное и модное сейчас – это велотуризм. Мы с ребятами, например, ездим на озеро Балхаш. Своим ходом, автономно, без сопровождения машин. Это 183 километра в один конец! По дороге делаем ночевку, едем с продуктами, водой, палатками. В подвале в мастерской с ребятами сами изготавливаем велоколяски, шьем велосумки на багажник. Спецоборудование дорогое, поэтому своими руками и мастерим, и ремонтируем. Детей это не пугает, наоборот, им интересно: сами сделали и поехали. А если что в дороге сломается – каждый знает как починить.

Свою официальную историю клуб «Джунгария» ведет с декабря 1996 года. В то непростое время, когда один за другим закрывались некогда популярные станции и кружки для школьников, Александр Бобрусов практически на голом энтузиазме сумел организовать турклуб. Первым помещением для тренировок стал неотапливаемый гараж при школе. Место пребывания меняли еще пять раз, вспоминает Александр Владимирович. Работу не останавливали, хотя были огромные затруднения и с финансированием, и с кадрами. Сам он спортивным туризмом увлекся еще в шестом классе. Неповторимая природа родного Сарканского района влюбила мальчишку в путешествия! Да настолько, что, вернувшись из армии, свое хобби Александр Бобрусов превратил в работу. Так и тренирует детей с 1991 года.

– Статистику не веду, но сейчас уже приходят внуки тех ребят, которые когда-то ходили в клуб, – улыбается собеседник. – А уж своих детей все они приводят однозначно. Раньше делали набор с 5–6-го класса, а сейчас берем и с первого. Главное, чтобы претенденты подходили физически – могли хотя бы раз подтянуться и закинуть ноги на веревку. Желающих не так много, как хотелось бы. Нельзя сказать, что современные дети ленивые – они все разные, это не зависит от времени. Просто сейчас этот процент больше, потому что многие сидят в телефонах и их тяжело вытащить из дома. Но все зависит от подачи: если их заинтересовать, отор­вать от гаджетов и показать что-то более интересное – они остаются в клубе.

Кстати, занятия абсолютно бесплатные. Снаряжением обеспечивает Дворец школьников, много что изготавливают своими силами, а велосипеды иногда и вовсе берут у друзей и знакомых.

А уж заинтересовать «Джунгарии» есть чем – даже в учебное время каждую неделю на выходных ребята выходят на природу: на Зеленую балку – скалистое место близ района «Красный камень» в Талдыкоргане; в окрестности города Текели, который славится своими природными достопримечательностями далеко за пределами региона.

– У нас в Текели естественный скалодром высотой порядка 30 метров и 12-мет­ровый – на «Красном камне», – уточняет Александр Владимирович. – Эти места нашли в турпоходах, очистили их от мха и камней, сделали точки страховки и проводим там тренировки.

Еще несколько раз в год команды юных туристов выезжают на соревнования, которые проходят в живописных местах страны. Но, конечно, самой «лакомой» и увлекательной частью были и остаются многодневные походы по родному краю семи рек, в которых юные туристы покоряют крутые вершины, бурные реки, бескрайние ледники и шумные водопады… Сейчас «джунгарцы» с нетерпением ждут июня – по традиции начало каникул для них ознаменуется 15-дневным пребыванием в красивейшем Коринском ущелье.

– Знакомые предоставляют нам учас­ток, где мы ставим лагерь. Там оборудованы баня, бассейн, столовая, есть газ, электростанция, туалеты, – перечис­ляет руководитель турклуба. – Днем в основном тренируемся на естественном рельефе, применяя на практике полученные в зале знания, а также ходим на экскурсии – это самое прекрасное ущелье с неповторимой природой, гротами и водопадами, с древним буддийским храмом под открытым небом. Вечерами ребят ждут дискотека, костер, кино под звездами – обязательно про горы.

Такой отдых – заодно и подготовка к чемпионату Казахстана по пешеходному и велотуризму, который планируется провести на берегу Иртыша в начале июля, уточняет Александр Бобрусов. А сразу после на территории нашего региона состоится туриада «Джунгария-2024», которая проводится уже порядка двадцати лет подряд и обрела международный масштаб. Команды со всего Казахстана, России, Беларуси и Узбекистана с первой по шестую категории сложности (то есть от начинающих до самых старших) преодолеют многодневный маршрут по Джунгарскому Алатау. Но и на этом летние приключения ценителей экстрима не закончатся. Нынешним августом они собираются на недельный сплав по Иртышу, а потом ребята старше 16 лет примут участие в соревнованиях «Меридиан».

Слушая собеседника, даже сложно поверить, что современные дети, которых мы привыкли видеть изнеженными и избалованными всеми благами цивилизации, могут не уставать в таких многодневных походах, преодолевая ежедневно по 15–20 км с огромными рюкзаками на плечах.

– У них такие эмоции, такая энергия, – делится наставник. – Иногда в походе они плачут, что устали, не могут больше идти. А только мы встанем на ночевку, поставим лагерь – им достаточно отдохнуть 15–20 минут – и вот они уже побежали играть в догонялки. То же самое с питанием – составляя меню с родителями, мы учитываем пищевые предпочтения ребят. На третий день похода они уже с удовольствием сметают то, на что раньше даже не смотрели!

Каждый раз радость приносят эмоции детей, открывающих для себя неповторимые красоты края. Удивляют и поражают воображение уже пройденные и изученные, казалось бы, маршруты. Покорение реки Коксу, входящей в пятерку лучших рек Азии по сплавам, ночевки у ледников высотою более 4 тыс. метров, где даже летом бывает снегопад… Ну а про цветущие рельефы и равнины Жетысу даже и говорить не надо.

Помимо патриотического воспитания, занятия туристским многоборьем, несомненно, дают ребятам недюжинную силу и выносливость, учат ориентироваться в пространстве и в буквальном смысле выживать в экстремальных условиях. Но все же главным в работе клуба его основатель считает огромные изменения, происходящие в характере и мировосприятии детей.

– На первом месте – умение работать в команде и ответственность, – говорит Александр Бобрусов. – Представляете, дети 11 лет страхуют друг друга, то есть жизнь ребенка зависит от такого же ребенка. Конечно, все под контролем взрос­лых, но они понимают свою ответст­венность, причем за другого человека. На соревнованиях проявляется умение работать командой – надо так разработать тактику, чтобы преодолеть маршрут за кратчайшее время. Они сами принимают решения, кто за кем идет, кто кого страхует, чтобы все сделать быстро. Плюс умение преодолевать себя. Например, коллективом в 10–15 человек мы уходим на 10 дней на ледники, водопад Бурхан булак, на озеро Жасылколь, реки Аксу или Коксу, включая в маршрут посещение исторических мест региона. Весь день в пути, потом надо ставить лагерь, готовить пищу, утром опять вставать, готовить и выходить в путь. Это воспитывает дисциплину, внутреннюю вынос­ливость и умение взаимодействовать в замкнутом коллективе. Как бы сложно ни было, ребята понимают, что задача поставлена и все должны выполнить ее, преодолевая любые препятствия.