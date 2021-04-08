Покой обрели в мавзолее

На ученом совете, организованном Государственным историко-культурным заповедником-музеем «Азрет Султан», одобрены исторические данные, подтверж­дающие факт захоронения еще 12 человек в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи и непосредственной близости к нему.

Результатом ранее проведенной большой исследовательской работы стал сбор информации о 12 выдающихся личностях. Сис­тематизация и выявление, в том числе и в письменных источниках, новых исторических фактов и сведений о жизни знаменитых в разные эпохи людей позволили дополнить их биографии. Коныршунак Ерес Шуренулы, фамилия которого ранее значилась в списке святых людей, захороненных в мавзолее, переведен в категорию батыров. Сделать это также позволили новые, доселе неизвестные данные о батыре Ерес Шуренулы.

– До настоящего времени в список захороненных в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи и его окрестностях вошли такие личности, как Жолбарыс-хан (Са’Д Аулие), Абдилла-хан, Биби Хисаб, Казыбек-би, Шон-би, Абылай-хан, Суюниш-хан, Кокырас-хан, Аулие-хан, Шорнагат-хан, Ильяс-хан, – рассказывает член ученого совета кандидат исторических наук Марат Туякбаев. – Но почему-то не попали такие личности, как Муннавара Паклар, Фам зикирши, Шихаб ад-Дин Сарвар, Шайх Наджим ад-дин, Баба Гариб, Ундемес-ата, Жеті-Ата, Ушбас-Ата, Султан Ибрагим.

В Государственном историко-культурном заповеднике-музее «Азрет Султан» хранится ру­копись, в которой описаны правила паломничества. Их составил после посещения мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи в 1907 году Садык Сапабекулы. Автор опирался на свой порядок совершения паломничества, указав, что в обязанности правоверного мусульманина входит совершение двух ракяатов намаза, прочтение сур «Фатиха», «Аль-Ихляс», «Аль-Курси», «Аль-Мульк». Ему следует сделать глоток воды из колодца и посетить места приготовления еды «Халим-аба», мечети «Халауат» и мест погребений знатных людей, в числе которых Жолбарыс-хан (Са’Д Аулие), Багдизан Ак Топырак аулие, Марқади Муннавара Паклар (Ходжа Ахмет Яссауи), Әбдилла-хан, Биби Хисаб, Казыбек-би, Шон-би, Абылай-хан, Суиниш-хан, Кокырас-хан, Аулие-хан, Шорнагат-хан, Илияс-хан, Фам гашык зикирши, Шихаб ад-дин Сарвар, Али Ходжа Ата, Шайх Наджим ад-дин, Баба Гариб, Ундемес-ата, Жеті-Ата, Ушбас-Ата, Султан Ибрахим, Имам Маргузи-Кок тонды Ата, Кошши-Ата (Қушата), Гаухар-Ана, Арыстан-баб.

– Садык Сапабекулы видел все эти места во время посещения Туркестана и посвятил молитву за упокоение усопших в мавзолее, – считает Марат Туякбаев. – Из сос­тавленного им документа видно, что здесь похоронены Фам гашык зикирши, Ушбас-ата. А Жамиля на самом деле является падчерицей Ходжи Ахмета Яссауи. Об этом говорится и в отчете о работе по изучению мавзолея Гаухар-ана.

По словам членов ученого совета, в работе Михаила Массона «Мавзолей Х. А. Ясеви», написанной в 1896 году, также содержатся сведения о том, что «в городе Туркестане недалеко от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясеви находится могила его дочери Жамал ханым, а в отдалении от мавзолея находится мавзолей Гаухар-хуштадж».

Также в других рукописях имеются сведения о Жамиле, падчерице Ахмета Яссауи. Ученый Досай Кенжетай, к примеру, указывает, что в «Насабнаме», хранящейся в доме жителя города Туркестана Оразбая Наджимова, упомянута дочь Ходжи Ахмета Яссауи по имени Джамал. Марат Туякбаев утверждает, что в источниках о Шахабаддине Исфиджаби (Хазреты мулла), который до сих пор не попал в список лиц, захороненных близ мавзолея, говорится, что он приехал из Исфиджаба вместе с Ходжой Ахметом Яссауи. В некоторых сведениях его также называют учителем Яссауи.

Надгробие Ходжи Али, одного из тех, кто по итогам заседания ученого совета включен в список 12 лиц, погребенных в окрестностях мавзолея, хранится в Малой Аксарайской комнате. Надпись на надгробии была переведена текстологом А. Дербисалиевым в 1978–1980 годах. Там сохранилась надпись: «Ташкентец Мир Османбай-мырза Каримбай умер в 1916 году».

Благодаря кропотливому труду ученых-историков сейчас известны имена 51 человека, погребенного в мавзолее и неподалеку. Среди них имена 17 знаменитых личностей, 21 казахского хана, 8 султанов, 23 биев, 63 батыров, 5 святых матерей, 10 датка и волостных управителей, 30 святых, живших во времена Тимуридов, Шайбани и Казахского ханства.

– На каждом заседании ученого совета, созданного при Государственном историко-культурном заповеднике-музее «Азрет Султан», научные концепции проходят тщательную экспертизу, – говорит директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов. – В состав совета входят историки и ученые. Они полагают, что среди ханов, султанов, батыров, биев, погребенных вблизи мавзолея, может быть еще много неизвестных героев. Сейчас ведется всесторонняя исследовательская работа.