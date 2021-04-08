Покой обрели в мавзолее

Статьи
Любовь Доброта, Туркестанская область

На ученом совете, организованном Государственным историко-культурным заповедником-музеем «Азрет Султан», одобрены исторические данные, подтверж­дающие факт захоронения еще 12 человек в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи и непосредственной близости к нему.

Результатом ранее проведенной большой исследовательской работы стал сбор информации о 12 выдающихся личностях. Сис­тематизация и выявление, в том числе и в письменных источниках, новых исторических фактов и сведений о жизни знаменитых в разные эпохи людей позволили дополнить их биографии. Коныршунак Ерес Шуренулы, фамилия которого ранее значилась в списке святых людей, захороненных в мавзолее, переведен в категорию батыров. Сделать это также позволили новые, доселе неизвестные данные о батыре Ерес Шуренулы.

– До настоящего времени в список захороненных в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи и его окрестностях вошли такие личности, как Жолбарыс-хан (Са’Д Аулие), Абдилла-хан, Биби Хисаб, Казыбек-би, Шон-би, Абылай-хан, Суюниш-хан, Кокырас-хан, Аулие-хан, Шорнагат-хан, Ильяс-хан, – рассказывает член ученого совета кандидат исторических наук Марат Туякбаев. – Но почему-то не попали такие личности, как Муннавара Паклар, Фам зикирши, Шихаб ад-Дин Сарвар, Шайх Наджим ад-дин, Баба Гариб, Ундемес-ата, Жеті-Ата, Ушбас-Ата, Султан Ибрагим.

В Государственном историко-культурном заповеднике-музее «Азрет Султан» хранится ру­копись, в которой описаны правила паломничества. Их составил после посещения мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи в 1907 году Садык Сапабекулы. Автор опирался на свой порядок совершения паломничества, указав, что в обязанности правоверного мусульманина входит совершение двух ракяатов намаза, прочтение сур «Фатиха», «Аль-Ихляс», «Аль-Курси», «Аль-Мульк». Ему следует сделать глоток воды из колодца и посетить места приготовления еды «Халим-аба», мечети «Халауат» и мест погребений знатных людей, в числе которых Жолбарыс-хан (Са’Д Аулие), Багдизан Ак Топырак аулие, Марқади Муннавара Паклар (Ходжа Ахмет Яссауи), Әбдилла-хан, Биби Хисаб, Казыбек-би, Шон-би, Абылай-хан, Суиниш-хан, Кокырас-хан, Аулие-хан, Шорнагат-хан, Илияс-хан, Фам гашык зикирши, Шихаб ад-дин Сарвар, Али Ходжа Ата, Шайх Наджим ад-дин, Баба Гариб, Ундемес-ата, Жеті-Ата, Ушбас-Ата, Султан Ибрахим, Имам Маргузи-Кок тонды Ата, Кошши-Ата (Қушата), Гаухар-Ана, Арыстан-баб.

– Садык Сапабекулы видел все эти места во время посещения Туркестана и посвятил молитву за упокоение усопших в мавзолее, – считает Марат Туякбаев. – Из сос­тавленного им документа видно, что здесь похоронены Фам гашык зикирши, Ушбас-ата. А Жамиля на самом деле является падчерицей Ходжи Ахмета Яссауи. Об этом говорится и в отчете о работе по изучению мавзолея Гаухар-ана.

По словам членов ученого совета, в работе Михаила Массона «Мавзолей Х. А. Ясеви», написанной в 1896 году, также содержатся сведения о том, что «в городе Туркестане недалеко от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясеви находится могила его дочери Жамал ханым, а в отдалении от мавзолея находится мавзолей Гаухар-хуштадж».

Также в других рукописях имеются сведения о Жамиле, падчерице Ахмета Яссауи. Ученый Досай Кенжетай, к примеру, указывает, что в «Насабнаме», хранящейся в доме жителя города Туркестана Оразбая Наджимова, упомянута дочь Ходжи Ахмета Яссауи по имени Джамал. Марат Туякбаев утверждает, что в источниках о Шахабаддине Исфиджаби (Хазреты мулла), который до сих пор не попал в список лиц, захороненных близ мавзолея, говорится, что он приехал из Исфиджаба вместе с Ходжой Ахметом Яссауи. В некоторых сведениях его также называют учителем Яссауи.

Надгробие Ходжи Али, одного из тех, кто по итогам заседания ученого совета включен в список 12 лиц, погребенных в окрестностях мавзолея, хранится в Малой Аксарайской комнате. Надпись на надгробии была переведена текстологом А. Дербисалиевым в 1978–1980 годах. Там сохранилась надпись: «Ташкентец Мир Османбай-мырза Каримбай умер в 1916 году».

Благодаря кропотливому труду ученых-историков сейчас известны имена 51 человека, погребенного в мавзолее и неподалеку. Среди них имена 17 знаменитых личностей, 21 казахского хана, 8 султанов, 23 биев, 63 батыров, 5 святых матерей, 10 датка и волостных управителей, 30 святых, живших во времена Тимуридов, Шайбани и Казахского ханства.

– На каждом заседании ученого совета, созданного при Государственном историко-культурном заповеднике-музее «Азрет Султан», научные концепции проходят тщательную экспертизу, – говорит директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов. – В состав совета входят историки и ученые. Они полагают, что среди ханов, султанов, батыров, биев, погребенных вблизи мавзолея, может быть еще много неизвестных героев. Сейчас ведется всесторонняя исследовательская работа.

Популярное

Все
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Кому и на сколько повысят социальные выплаты в Казахстане
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
Экопарк протяжённостью более 70 гектаров создадут в столице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Победителей фестиваля творческой молодежи «Jastar Jalyny-2022» наградили в столице
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске
Ерке Есмахан выходит замуж и ставит пользователей Сети в тупик
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Санжар Ташкенбай выиграл «золото» чемпионата Азии по боксу
Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае
Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане
13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске
Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Статьи
Равняясь на мировые стандарты
Статьи
В душе мы – казахи
Статьи
Успешный дебют
Статьи
Дон де Морон, чак-чак и соломенное чудо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]