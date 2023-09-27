Полезное с приятным

О том, как они существуют сегодня и каким образом это направление необходимо развивать, мы поговорили с заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Еленой Тарасенко.

– Елена Ивановна, почему так важно развивать в Казахстане детско-юношеский туризм?

– Это важно прежде всего с социальной точки зрения, поскольку позволяет глубже узнать и наглядно познакомиться с историческим и культурным наследием своей страны, а также других государств, пробудить у молодых людей чувство национального самосознания, воспитать уважение к быту, обы­чаям других народов. Велика роль путешествий и в обеспечении многостороннего развития личности. Походы, поездки, экскурсии, изучение родного края могут дать подрастающему поколению возможность повысить свой интеллектуальный уровень, развить наблюдательность, способность воспринимать красоту окружающего мира. Необходимо также отметить влияние детского туризма на развитие у ребят коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям современной жизни, на формирование здорового образа жизни. Это школа, где ты учишься жить в коллективе, замечаешь своего ближнего, думаешь, как поступить, оказать помощь и поддерж­ку. В общем, это целый комплекс воспитательной работы.

Если рассуждать глобально, то детско-юношеский туризм имеет социально-экономическое значение, поскольку закладывает фундамент развития всей сферы туризма и рекреации в Казахстане. Привлечение детей к занятиям активными видами туризма во всех странах мира является делом государственной важности. У этого есть и экономические преимущества: школьники и студенты регулярно путешествуют, как правило, организованными группами, что облегчает планирование бизнеса.

Принимая во внимание, что будущее поколение страны в современных экономических условиях не должно терять нравственные ориентиры, скатываться в криминальную среду, алкоголизм и наркоманию, перед государством стоит первоочередная задача вернуть молодежи прекрасный мир детского туризма и развивать его во всех формах и видах.

В выступлении на Национальном курултае Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу: «В каждом ребенке необходимо укоренять чувство патриотизма. Следует придать импульс деятельности детско-юношеских организаций». Это в полной мере относится к системе детско-юношеского туризма как важного инструмента передачи новому поколению накопленного человечеством жизненного опыта, формирования патриотизма, нравственного оздоровления и культурного развития нации.

– Как обстоят дела на сегодняшний день?

– В республике функционирует 40 станций и центров юных туристов-краеведов, в которых занимается 30 451 школьник. В детских краеведческих кружках общеобразовательных школ, дворцов, домов школьников насчитывается 29 638 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет. Однако на протяжении трех лет материально-техническое оснащение центров и станций остается слабым, требуется капитальный ремонт зданий.

В разрезе регионов картина такова: из 40 центров 14 расположены в Западно-Казахстанской области, где в каждом районе имеется свой центр. Отсутствуют центры в Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях, городах Алматы и Шымкенте.

В целях воспитания патрио­тизма и гражданственности учащихся, пропаганды здорового образа жизни, формирования экологической культуры в стране Министерством просвещения ежегодно проводится республиканский слет туристско-краеведческих отрядов «Менің Отаным – Қазақстан».

– Что, на Ваш взгляд, тормозит развитие этого важного направления?

– Самое главное – отсутствует системный подход и имеет мес­то недооценка этого важного инструмента. Координационную и методическую работу в этом направлении ведет Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования Министерства просвещения.

В советское время была выст­роена система детско-юношес­кого туризма: успешно работал Республиканский центр детско-юношеского туризма, откуда исходила общая методическая направленность в регионы, где работали областные и районные центры. Все это было связано в единую систему. В каждой школе проводилась работа по изучению родного края. На этом и строится краеведение. Школьные музеи были в каждой школе.

В 2015 году совместным приказом министра по инвестициям и развитию и министра образования и науки были утверждены Концептуальные подходы развития детско-юношеского туризма в Республике Казах­стан на 2015–2018 годы. Это была замечательная программа, при разработке которой был учтен научный подход. Но документ утратил силу после 2018 года. Я бы не сказала, что в этом вопросе что-то изменилось кардинально. Комплексный подход так и не выработан, его нужно реанимировать. В том документе были прописаны хорошие пункты, их необходимо осовременить. Думаю, это задача Министерства просвещения в содружестве с министерствами экологии и природных ресурсов, туризма и спорта. А на уровне местных исполнительных органов надо принимать решения об открытии центров детско-юношеского туризма «район – город – область». Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте вносит этот вопрос для рассмотрения и принятия решения.

– Каким же должен быть комп­лексный подход?

– Развитие детско-юношеского туризма необходимо проводить путем восстановления разрушенных за десятилетия форм и структур в системе школьного образования и обновления учебных программ по многим дисциплинам в соответствии с требованиями времени. Самое основное – совершенствование общеобразовательного уровня туристских знаний путем включения в планы школьных предметов темы туристско-краеведческой подготовки. Например, по истории Казахстана – история путешествий, открытий, изучение страны, ее исторических объектов. По географии – уникальные природные объекты и ландшафты республики, ориентирование на местности и по карте родного края, краеведение, заповедники и национальные парки. По биологии – редкие виды растений и животных в своем регионе и в целом в республике.

Если мы хотим выстроить комп­лексный подход к развитию этого направления, то нужно искать совместные решения. Ресурсы и возможности найдутся всегда.

– Можно ли считать проводимую в каком-либо регионе работу примером для подражания?

– Центру детско-юношеского туризма Западно-Казахстанской области более шестидесяти лет. Он никогда не закрывался, только наращивал обороты, находил новые методические подходы. Там удалось сохранить всю базу благодаря энтузиастам, которые этим занимаются. Не могу не отметить вклад в развитие системы детско-юношеского туризма в Приуралье Виктора Павловича Фомина, руководившего центром тридцать лет. При поддержке акимата области он вместе с коллективом создал в регионе эффективную, выстроенную сеть детско-юношеского туризма – от поселка до области. В регионе туристические детские базы есть даже в районных центрах. Сегодня эти добрые традиции успешно продолжают его ученики и последователи.

Конечно, есть и свои проблемы – слабое материально-техническое обеспечение, необходимо обновить туристическое снаряжение. Тем не менее ребята из Западно-Казахстанской области на протяжении многих лет занимают призовые места в соревнованиях по скалолазанию, хотя в регионе нет гор, эта равнинная местность. Но усилиями педагогов и благодаря поддержке местных органов власти был построен замечательный скалодром.

На базе Западно-Казахстанского центра детско-юношеского туризма есть уникальный музей, куда дети приходят с разных школ. Там же на протяжении почти тридцати лет проводится водная экспедиция для школьников по рекам региона. Ежегодно дети из всех районов области участвуют в ней, изучают окрестности, ведут большую экологическую работу. Это своеобразная школа преодоления трудностей, познания окружающего мира, развития туристских навыков, коллективизма.

В Туркестанской области, городе Астане также успешно начато развитие сети детско-юношеского туризма. Такой опыт надо распространять и в других областях.

– Как быть с кадрами? Достаточно специалистов для сферы детско-юношеского туризма? Нужны ведь опытные инструкторы, которым родители и руководители школ доверят детей, зная, что они обеспечат их безопасность в походах.

– Одним из основателей детско-юношеского туризма в Казахстане является Жиздыбаев Тукеш Кабалович. Работая в Международном центре туризма, он внедрил более семидесяти методических пособий-рекомендаций. Ему одному из первых присвоено почетное звание академика Московской международной академии детско-юношеского туризма и крае­ведения. Он стал обладателем «Золотого компаса» в 2002 году.

Сегодня, как я уже говорила, все держится на энтузиастах. Это обычные педагоги. В казахстанских вузах не готовят педагогов дополнительного образования, не говоря уже отдельно про детско-юношеский туризм. При этом специальность туроператора не совсем подходит, поскольку с детьми должны работать люди, имеющие педагогическое образование. Нужно поднимать статус педагогов дополнительного образования. Это не менее ответственная и сложная работа.

В целом считаю, что необходимо изучить вопрос о состоянии и наличии центров и станций детско-юношеского туризма, экологии и краеведения в регионах, направленность их деятельности, эффективность и в соответствии с выводами и предложениями выработать концептуальные подходы развития данной системы.