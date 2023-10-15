Полицейский чин подозревается в избиении подчиненной в Павлодаре

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13 октября поступило заявление от следователя Северного отдела полиции УП города Павлодара о принятии мер к заместителю начальника этого же отдела, сообщил на своей странице в фейсбуке руководитель регионального департамента полиции Василий Скляр.

«По моему поручению по данному факту департаментом полиции начато служебное расследование. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам служебного расследования действиям сотрудника полиции будет дана правовая оценка», – отметил Скляр.

По данным, распространяемым СМИ, пострадавшая – женщина.