"Полицейский произвол" устроил мошенник в Шымкенте

В Шымкенте задержан лжеполицейский, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В Управление собственной безопасности ДП Шымкента обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой полицейского произвола. Со слов горожанки, неизвестный, представившись оперуполномоченным Аль-Фарабийского РУП, пригрозил, что поставит ее на профилактический учет в органы внутренних дел за правонарушение. "Полицейский" потребовал с женщины ежемесячно давать ему деньги в размере 80 тыс. тенге, чтобы избежать административной ответственности.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчину сотрудники УСБ задержали с поличным. При проверке установлено, что задержанный к полиции никакого отношения не имеет и является работником санитарно-эпидемиологической службы", – говорится в сообщении.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.