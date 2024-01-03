Полиции пришлось броситься в погоню за водителем в области Абай

Происшествия
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Водитель не подчинился требованиям полицейских и выехал на закрытую трассу в области Абай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz

В городе Курчатов, как и по всей области Абай, объявлен запрет на выезд на трассу, однако, 30-летний водитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудника полиции, продолжил путь в направлении города Семей. Водитель пытался скрыться от полицейских. Кадры с погоней и задержанием были сняты на видеорегистратор инспектора службы. Теперь данные доказательства будут предъявлены в суде.

«Нарушитель понесет ответственность за неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы. Санкцией данной статьи гражданам грозит штраф в размере 30 МРП либо арест на срок до 15 суток», - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий, 2 января по области Абай с 18.30 часов были закрыты дороги для всех видов транспорта. На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников полиции, блокирующих выезд из населенных пунктов. Данные ограничения введены с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Полицейские и спасатели, рискуя жизнью проводят опасные поисково-спасательные операции по вызволению машин из сугробов и спасению людей. Однако автомобилисты продолжают игнорировать запреты.

#полиция #нарушитель #закрытие дорог

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