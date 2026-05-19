Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»

Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан» следующие изменения и дополнение:

1) часть вторую статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Повторное присвоение одного и того же почетного звания не производится.»;

2) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Орденами Республики Казахстан являются:

– «Отан»;

– «Барыс»;

– «Даңқ»;

– «AL-FARABI»;

– «QOJA AHMET YASAUI»;

– «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев»;

– «Мейірім»;

– «Айбын»;

– «Парасат»;

– «Достық»;

– «Ел бірлігі»;

– «Құрмет»;

– «Еңбек Даңқы».»;

3) статью 12-1 исключить;

4) в абзаце первом части первой статьи 13 слова «органов прокуратуры, гражданской защиты, внутренних дел Республики Казахстан» заменить словами «правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан»;

5) дополнить статьями 13-1, 13-2, 13-3 и 13-4 следующего содержания:

«Статья 13-1. Орденом «AL-FARABI» награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане за большие заслуги перед Республикой Казахстан, добившиеся значительных успехов в сферах образования и науки, культуры и духовной жизни.

Статья 13-2. Орденом «QOJA AHMET YASAUI» награждаются отечественные и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, имеющие особые заслуги в развитии Республики Казахстан, а также граждане, внесшие вклад в укрепление государственности, развитие общественно-политической, социальной, просветительской, культурной и гуманитарной сфер.

Статья 13-3. Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» награждаются граждане Республики Казахстан за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе Республики Казахстан.

Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» за особые заслуги перед Республикой Казахстан могут быть награждены главы и руководители правительств зарубежных государств.

Статья 13-4. Орденом «Мейірім» награждаются граждане, проявившие высокую социальную ответственность, внесшие весомый вклад в благотворительную деятельность, в том числе меценатскую или филантропическую.

В исключительных случаях за особые отличия по решению Главы государства награждение орденом «Мейірім» может быть произведено без учета установленных сроков.»;

6) в статье 14:

в абзаце первом части первой слова «специальных государственных органов, органов прокуратуры, гражданской защиты, внутренних дел Республики Казахстан» заменить словами «специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан»;

в части второй слова «младшего и старшего» заменить словами «младшего, старшего и высшего»;

7) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Медалями Республики Казахстан являются:

– «Ерлігі үшін»;

– «Жауынгерлiк ерлігі үшін»;

– «Ерен еңбегі үшін»;

– «Шапағат».»;

8) в абзаце первом статьи 20 слова «специальных государственных органов, органов прокуратуры, гражданской защиты, национальной безопасности, внутренних дел Республики Казахстан» заменить словами «специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан»;

9) статью 27 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Наградами для многодетных матерей являются подвески:

– «Алтын алқа»;

– «Күміс алқа».».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 14 мая 2026 года

№ 289-VIII ЗРК

