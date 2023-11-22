Полиция Тараза задержала злостного нарушителя ПДД

Его оштрафовали сразу по пяти статьям КоАП

Фото: Kazpravda.kz

В Таразе 18-летний автолюбитель разместил в социальной сети шокирующие видео с нарушениями ПДД, попавшие в поле зрения полицейских, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметили в ДП, его оштрафовали сразу по пяти статьям КоАП РК за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, несоблюдение требований по пользованию ремнями безопасности, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки.

В итоге парень заплатит штраф в размере 120 750 тенге за 5 нарушений ПДД.

Его машина водворена на штрафстоянку.