Пресс-служба Президента РК опубликовала полный текст обращения Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана в связи с предстоящим референдумом, сообщает Kazpravda.kz.

Уважаемые соотечественники!

Казахстан стоит на пороге судьбоносного события. 5 июня на общенациональном референдуме наши граждане проголосуют по предложенным поправкам в Конституцию. Это ответственный момент, который определит, как будет развиваться наше государство, каким будет наше общество. Эти вопросы касаются всех, кому небезразлично будущее нашей страны.

Начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы столкнулись с насущной необходимостью коренной трансформации модели государственного управления. Поэтому в мартовском Послании я представил масштабную программу политической модернизации. Она нацелена на дальнейшую демократизацию страны, расширение участия граждан в управлении государством, повышение эффективности работы Правительства. Ее полноценная реализация окончательно закрепит переход Казахстана к президентской форме правления с сильным парламентом.

Конституционная реформа комплексно усилит систему защиты прав и свобод человека. Будет обеспечена честная и открытая политическая конкуренция в стране.

Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона. Все они в полной мере исходят из интересов граждан. По сути, мы кардинально обновляем основы нашей государственности и закладываем фундамент Второй Республики.

Уважаемые соотечественники!

В истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум.

Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества.

В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе. Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий Президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент Нового, Справедливого Казахстана.

Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора. Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.

Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны.

Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа.

В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью.

Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике.

Призываю вас, уважаемые сограждане, сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана. Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит – на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины.

Призываю всех казахстанцев сделать свой выбор 5 июня!

Вместе мы построим Новый Казахстан!