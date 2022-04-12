В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выявило компанию, имеющая признаки нелицензированной деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Согласно информации из интернет-ресурса www.crezu.kz, ТОО «Crezu.kz» осуществляет деятельность по подбору займов на любые цели 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Минимальный период погашения долга – 3 месяца, максимальный – 12 месяцев. Максимальная годовая процентная ставка – 36%. Процентные ставки варьируются от кредитора к кредитору, предложенная процентная ставка будет зависеть от обстоятельств и кредитной истории.

«Так, в марте 2022 года на интернет-ресурсе ТОО «Crezu.kz» одобрена заявка на получение займа в размере 1 млн тенге сроком на 60 месяцев. В дальнейшем по требованию менеджера компании клиент перечислил 80 300 тыс. тенге за дополнительные услуги по оформлению займа в пользу некой компании Кazeuromobile LLP. После получения данных средств ТОО «Crezu.kz» направило клиенту договор займа на номер мобильного телефона в WhatsApp. Однако клиент заем так и не получил», – сообщили в агентстве.

Проведенная документальная проверка показала, что ТОО «Crezu.kz» имеет лицензию некоего «Общества финансового рынка Республики Казахстан» №2.0.013/089. Договор займа был заверен печатью ТОО «Микрофинансовая организация crezu.kz».

«Отмечаем, что ТОО «Crezu.kz» не проходило учетную регистрацию агентства и не значится в списке организаций, получивших лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности агентства.

Таким образом, в деятельности данного ТОО выявлены признаки нелицензированной деятельности: компания предоставляла на территории Республики Казахстан финансовые услуги самостоятельно и (или) с привлечением посредников, без наличия соответствующей лицензии или разрешения, и на нее поступали жалобы граждан в агентство. Агентство направило соответствующую информацию в правоохранительные органы. Касательно сайта приняты меры для приостановления доступа к интернет-ресурсу www.crezu.kz», – отметили в ведомстве.

Агентство предупреждает казахстанцев об опасности установления договорных отношений с ТОО «Crezu.kz», перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег.