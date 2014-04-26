Поможет флорбол

В турнире приняли участие 24 спортсмена, однако его организаторы намерены в будущем расширить число команд-участниц и сделать эти соревнования, способствующие оздоровлению детей-инвалидов, традиционными.

По итогам состязаний первое место заняли ребята из комбинированного детского дома детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 1 села Урюпинка Аккольского района. Второе и третье места – у команд Кокшетауского и Атбасарского специальных коррекционных школ-интернатов.

Чингиз ТАШЕНОВ,

фото организаторов турнира

Кокшетау