Общество
Поможет флорбол

В турнире приняли участие 24 спортсмена, однако его организаторы намерены в будущем расширить число команд-участниц и сделать эти соревнования, способствующие оздоровлению детей-инвалидов, традиционными. 

По итогам состязаний первое место заняли ребята из комбинированного детского дома детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 1 села Урюпинка Аккольского района. Второе и третье места – у команд Кокшетауского и Атбасарского специальных коррекционных школ-интернатов.

Чингиз ТАШЕНОВ,
фото организаторов турнира
Кокшетау

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