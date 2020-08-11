Понятен каждому

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Михаил Тё

В День Абая ознакомиться с тематическим фондом Областной универсальной научной биб­лиотеки им. Ч. Валиханова мог любой желающий – экспозицию разместили прямо у памятника великому поэту. Помимо сочинений степного акына на выставке можно было увидеть труды исследователей его творчества – ученых и литературоведов, раскрывших суть произведений Абая. Всего было представлено более 60 изданий на разных языках: казахском, русском, английском, немецком, уйгурском…

– Особое значение эти книги имеют в воспитании подрастающего поколения, – отметила заведующая отделом библиотеки им. Ч. Валиханова Жаннат Жетписбаева. – В нынешнем году библиотеки области пополнили сразу несколько сотен изданий, посвященных творчеству Абая. Среди новинок – более 65 наименований, включая переводы произведений на иностранные языки, и это в очередной раз свидетельствует о том, что творчество акына не имеет границ. Его философские мысли и жизненные советы понятны всем, в каждом слове заложена истина, именно поэтому он почитаем во всем мире.

Через социальные сети круг читательской аудитории пос­тепенно расширяется, что не может не радовать. Причем все больше книгами интересуется молодежь: спрашивают издания разных жанров и авторов. Примечательно, что наиболее востребованным стал роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая», который объявлен Книгой года.

В свое время русский писатель Леонид Леонов отметил, что «Абай Кунанбаев – человек-маяк своего народа», и он был абсолютно прав, ведь поэт является ориентиром высокой духовности и нравственности. И поэтому неудивительно, что в честь Абая в стране учрежден новый праздник.

– Фигура великого акына стоит в одном ряду с другими личностями мирового масштаба. С воодушевлением воспринял весть о том, что в текущем году впервые отмечается День Абая, – сказал секретарь Таразского городского маслихата Батырбек Кулекеев. – Считаю, что это замечательный праздник. Каждый из нас знаком с произведениями великого поэта с младших классов и понимает, какой огромный вклад внес акын в казахскую культуру. Я знаю несколько его стихотворений и песен наизусть. Радует, что молодежь все больше интересуется творчеством Абая. Его слова настолько глубоки, что нельзя не осознать – он пережил свою эпоху, обретя творческое бессмертие. Сегодня мы пришли сюда отдать дань уважения ему.

Кандидат педагогических наук, доцент ТарГПУ, писатель Арман Шауханов считает, что появление нового праздника закономерно и в полной мере соответствует программе «Рухани жаңғыру» по возрождению и укреплению духовных связей нашего народа с прошлым и будущим, с морально-нравственными ценностями и культурой номадов, теми ориен­тирами, что призваны направлять сознание и деяния общества в турбулентном XXI веке.

– И дело даже не в празднике, а во внимании к великому акыну, чьи наставления и заветы должны помочь народам, проживающим в Казахстане, преодолеть крутые повороты истории, сохранить идентичность, позитивное мировоззрение, дружбу народов, – отметил Арман Шауханов.

В России более двух десятилетий существует праздник, посвященный «солнцу русской поэзии» – Александру Сергеевичу Пушкину. Теперь и казахстанцы будут ежегодно отмечать день своего главного поэта – Абая Кунанбаева, основоположника письменной казахской литературы и казахского литературного языка. И нет сомнений, что он станет поистине всенародным, ведь язык высокого искусства понятен каждому.

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