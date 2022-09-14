Попадает ли Казахстан под вторичные санкции

Глава МИД РК в кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассказал, есть ли риск того, что Казахстан попадает под вторичные санкции, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Казахстан не попадает под вторичные санкции», - заявил Мухтар Тлеуберди.

Он отметил, что в Казахстане создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкции.

«Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США», - резюмировал глава МИД РК.