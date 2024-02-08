Популярная «Докторенок Алия» из Атбасара участвует в шоу «Лучше всех» на Первом канале

Культура и общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Четырехлетняя Алия Кайырбаева из Атбасара, известная пользователям сети как «Докторенок Алия», в данный момент находится на съемках детского телешоу «Лучше всех» на Первом канале, ведет которое известная телеведущая Жанна Бадоева. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz сообщила мама девочки Асель Кайырбаева.

- Несколько месяцев назад нас пригласили на кастинг в шоу, который мы прошли. В данный момент мы в Москве на съемках, - сказала Асель Кайырбаева.

На вопрос о том, как чувствует себя Алия на съемках, мама девочки ответила, что Алия совершенно свободно ведет себя в процессе съемок и с удовольствием отвечает на вопросы ведущей и декламирует стихи.

Также на видео и фото видно, что Алия с удовольствием гуляет по Москве, особенно на Красной площади, где она также читает стихи.

- Я думала, она будет читать стихи Пушкина, так как мы в Москве, но она решила прочитать стихи казахских авторов, - смеется мама девочки Асель.

Напомним, в мае прошлого года жительница Атбасара Асель Кайырбаева опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, на котором ее трехлетняя дочь Алия в медицинском халатике и врачебном колпаке проводит медицинский осмотр «пациента», которую изображала мама девочки. Роль врача Алиюша исполнила с такой серьезностью и неподражаемой детской непосредственностью, что видео собрало десятки тысяч «лайков» и перепостов с комментарием «Наш докторенок Алия».

Перед обаянием докторенка не устоял и глава государства Касым-Жомарт Токаев. Маленькая казахстанка, мечтающая спасать жизни людей, растопила сердце президента страны – на свой день рождения она получила от него подарки.

#Москва #шоу #докторенок Алия #Лучше всех

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