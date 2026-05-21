В Уральске стая бродячих собак набросилась на пятилетнего ребенка

Фото: kazpravda.kz

По словам матери ребёнка Назгуль Сандыбаевой, мальчик играл во дворе дома, когда на него набросились несколько собак. Женщина утверждает, что ребёнка от животных спас сосед, услышавший крики, передает издание «Мой город».

«На моём пятилетнем сыне буквально нет живого места: собаки сильно искусали ему бедро, разорвали спину, покусали руки и пальцы», — рассказала Назгуль.

По её словам, ребёнок получил многочисленные раны и сейчас находится под наблюдением врачей.



В акимате Уральска заявили, что работы по отлову, стерилизации, вакцинации, идентификации и временному содержанию безнадзорных животных проводятся в соответствии с Законом РК «Об ответственном обращении с животными».



По данным акимата, с начала апреля в городе отловили 283 безнадзорных животных. Из них 205 собак и кошек после стерилизации, вакцинации и идентификации вернули в естественную среду обитания. Ещё 78 ранее идентифицированных животных прошли повторную вакцинацию и также были возвращены на улицы.



В акимате подчеркнули, что отлов проводится гуманными методами и на основании мониторинга мест скопления животных, а также обращений жителей.



Также городские власти призвали владельцев домашних животных соблюдать правила содержания и выгула питомцев и не допускать их бесконтрольного нахождения на улицах.



По данным санитарно-эпидемиологической службы, в апреле в городе зарегистрировали пять случаев укусов. После обращений жителей двух животных поместили на карантин.



При этом мать пострадавшего ребёнка заявила, что жители района регулярно сталкиваются с агрессивными стаями собак возле домов и детских площадок.



Случай в Западно-Казахстанской области (ЗКО) произошёл на фоне обсуждения изменений в законодательстве о безнадзорных животных в Казахстане.



19 мая 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно изменениям, страна отказывается от модели ОСВВ — «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» — и переходит к системе безвозвратного отлова.



Ранее акимат Уральска заключил контракт на отлов безнадзорных животных с ТОО «Оркен», основным видом деятельности которого указана переработка и консервирование мяса. Стоимость договора составила 9 млн 396 тыс. тенге.



Согласно технической спецификации, подрядчик должен заниматься отловом животных, их транспортировкой в пункты временного содержания, а также умерщвлением. До конца года планируется отлов около 2 тыс. животных.