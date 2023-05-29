Поручения по инфраструктурным проектам и реконструкции дорог в Улытауской области дал Смаилов

Вопросы исполнения поручений, данных премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым по итогам рабочей поездки в Улытаускую область 14 апреля, рассмотрены на совещании в Правительстве с участием руководства центральных госорганов и акимата региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министру доложено о проводимой работе по ремонту теплоисточников в Сатпаеве; модернизации котлоагрегатов на ТЭЦ в областном центре; реконструкции автодорог Жезказган – Кызылорда и Жезказган – Караганда, а также Уйтас-Айдосского группового водовода; завершению строительства Эскулинского водовода; переоборудованию хозяйственно-питьевых очистных сооружений и возведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Жезказгане.

На совещании также рассмотрен ход реализации проектов по модернизации Жезказганского медеплавильного завода, льготному кредитованию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и поддержке предпринимателей в целом.

Кроме того, обсуждены актуальные вопросы строительства в регионе новых комфортных школ, перинатального и онкологического центров, а также ряда спортивных объектов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что акимату Улытауской области необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию мероприятий, предусмотренных Комплексным планом социально-экономического развития на 2022-2026 годы. При этом он обозначил необходимость ускорить разработку проектно-сметной документации по инфраструктурным проектам и реконструкции автодорог.

«С учетом сегодняшнего обсуждения заинтересованным госорганам и акимату Улытауской области следует обеспечить исполнение всех поручений, данных по итогам рабочей поездки», – заключил премьер-министр.