Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе

Занятость
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Марина Демченко
специальный корреспондент

Минтруда определило структуру спроса на эти кадры - почти треть в ней занимает сфера услуг

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экономике Казахстана в среднесрочной перспективе потребуется порядка 3 млн специалистов. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов, передает Kazpravda.kz

По данным Минтруда, определена структура спроса на эти кадры. Почти треть в ней занимает сфера услуг.

Затем идут транспортировка и распределение товаров, промышленность, сельское хозяйство и строительство.

- Эти данные необходимо учитывать при утверждении профстандартов, формировании образовательных программ, распределении государственного заказа на обучение и организации системы переподготовки. Особенно это важно на фоне цифровизации и демографических изменений, — отметил вице-министр труда и соцзащиты населения Аскар Биахметов.

Одновременно с этим появляются новые профессии, связанные с цифровыми и технологическими изменениями. Среди них: социальный тьютор, оператор дронов, инженер по кибербезопасности, менеджер по цифровой репутации, специалист по искусственному интеллекту и другие.

 

#специалисты #рынок труда

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