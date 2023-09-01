Послание народу: что мне понравилось в нем?

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Страна наша переживает нелегкие времена, потому завышенные ожидания относительно выступлений президента были вполне объяснимы. Государственные и частные СМИ, телеграм-каналы и соцсети пестрили сообщениями: "ожидаются большие реформы в экономике страны, будут приняты кардинальные меры в этой сфере». Однако ничего сверхъестественного не произошло.

Все прошло по-деловому и послание оставило хорошее впечатление.

В послании Касым-Жомарт Токаев дал глубокий анализ сложившейся ситуации в стране и обозначал ключевые направления работы на среднесрочный период, охватил все «болевые» точки общественной жизни, словом, президент Токаев поставил перед правительством четкие векторы развития нашего общества.

По мысли президента, продолжением политической модернизации, проведенной в прошлом году, теперь должны стать структурные экономические преобразования. То есть, стране предстоит глубинная перестройка отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство».

Президент Токаев считает, что у нас есть шанс для мощного экономического рывка. Именно поэтому, следует поэтапно, но твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан.

Три принципа: справедливость, инклюзивность и прагматичность должны стать определяющими нового экономического курса страны.

Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий. В рамках новой экономической политики следует позабыть практику постановки долгосрочных эфемерных целей. Все задачи, изложенные в данном послании, должны быть решены за три года, по наиболее сложным – будут определены другие конкретные сроки.

По мнению президента, следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела.

Как известно, притчей во языцех у всех стала система государственных закупок. Так вот, еще в прошлом году президент страны поручил внедрить качественно новую систему государственных закупок, чтобы устранить проблемы текущей системы: длительные сроки, бесконечные обжалования, недостаточная прозрачность. И правительством подготовлен новый закон. Он должен способствовать рациональному и подотчетному использованию бюджетных средств.

Новая система должна обеспечивать дальнейшую поддержку отечественного предпринимательства и, самое главное, – оперативно решать насущные проблемы с помощью бюджетного финансирования.

В повседневной жизни мы стали свидетели того, как казахстанская продукция страдает от того, что не защищена от внешнего рынка. Причин тут много. Оказывается, в Казахстане по классификации ВТО уровень защиты внутреннего рынка считается весьма низким, применяется всего 128 нетарифных мер. Поэтому президент предложил новые, смелые подходы в торговой политике. Говоря словами президента, государство обязано защищать отечественных производителей. Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира: она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса.

Радостью для геологов стало то, что в послании отдельное внимание получила геологоразведка. Известно, что в 2018 году в целях восполнения минерально-сырьевой базы было принято новое законодательство по управлению горнорудным сектором. Однако оно не заработало в полной мере. Как итог, в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Глава государства потребовал срочно менять эту ситуацию.

Перед правительством поставлена конкретная задача: довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.

Казахстан – аграрная страна. Государство вкладывает миллиарды тенге на развитие этой отрасли. Но мы до сих пор из-за рубежа завозим мясо, картофель, молоко, овощи и фрукты. Бесспорно, потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы пока не можем раскрыть его в полной мере. Президент Токаев поставил задачу – добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе.

Тем более, вокруг нашей страны имеются огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания.

Прав президент Токаев, говоря: «Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Задача – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку».

Не обошел вниманием президент страны и такую проблему, как энергетическая безопасность страны. Он считает, что в этой сфере следует опираться на собственные ресурсы.

По планам правительства, в ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаваттов. Уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все 8 блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3.

Словом, Казахстан не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. «То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства», - строго заметил президент Токаев.

И говоря об энергетической безопасности, президент Токаев коснулся и такого животрепещущего вопроса, как строительство АЭС. Здесь его мнение оказалось однозначным: «строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее.

Это лето наглядно показало, сколько трагедий и трудностей вызывает нехватка воды». По мнению ученых, к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров. Но так сложилось, что почти все наши реки - трансграничные. И, как истинный дипломат, президент Токаев считает, что по данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями. Поэтому проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования – это важнейшие задачи правительства.

Находясь между такими гигантами, как Китай и Россия, нам нельзя ослаблять свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии. Казахстан должен и может стать полноценной транспортно-логистической державой. Это - стратегическая задача для правительства. По расчетам наших экономистов, доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9% (в 2022 г. – 6,2%). «Для этого следует восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры», - отметил президент Токаев.

Президент повышенное внимание уделяет вопросам цифровизации и внедрения инноваций. В его планах – превратить Казахстан в IT-страну.

В своем выступлении президент Токаев сделал акцент на мерах социальной поддержки населения. Скажем, он обещает, что правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы, казахстанцы, занятые на вредных производствах будут получать спецвыплаты по достижению 55 лет.

В целях увеличения доходов граждан с 1 января 2024 года повысится размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

Что еще нового в этом послании? Восстановят также министерство водных ресурсов и ирригации, КТЖ трансформируют в транспортно-логистическую компанию, средства Нацфонда велено тратить лишь для стратегических проектов.

Подытоживая, следует отметить, что глава государства заверил народ: главная цель намеченных реформ – стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов.

И тут я не могу не вспомнить народную пословицу: «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним – ходить».

Послание продуманное, объято практически всё. Но встает сакраментальный вопрос: а есть ли у нас правительство, способное реализовать эти планы!?