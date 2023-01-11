После январских событий разработан закон об обеспечении прозрачности оборота сжиженного газа

Мажилис , Экономика , Энергетика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, цена на сжиженный нефтяной газ стала условным пусковым механизмом протестных выступлений в январе 2022 года.

Фото: Kazpravda.kz

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнила депутат Екатерина Смышляева, цена на сжиженный нефтяной газ стала условным пусковым механизмом протестных выступлений в январе 2022 года.

«После «январских событий» глава государства поручил провести качественную перезагрузку газовой отрасли. Данный законопроект является одним из ее этапов, который заключается в подготовке порядка регулирования к максимальной автоматизации и цифровизации. Именно современные технологии и сокращение человеческого фактора может обеспечить полную прозрачность отрасли», - сказала депутат.

По ее словам, нестабильность цены вызвана в том числе повсеместной непрозрачностью отрасли, недобросовестным посредничеством, большими объемами теневого экспорта и, как следствие, искусственным дефицитом топлива для населения.

Нормами законопроекта расширяются обязательства субъектов рынка по предоставлению информации оператору фискальных данных. Это сведения об объемах, цене, точном времени и месте розничной реализации.

Для получения данных об оптовых потоках, сжиженный газ вносится в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на товар. Таким образом будет собираться информация об оптовом движении товара.

Уточняются определения и функционал объектов инфраструктуры рынка сжиженного газа. Это касается производственных комплексов, автозаправок, газонаполнительных пунктов, газораспределительных установок и так далее. Определяется порядок пересчета единиц измерения товара. Предлагается порядок учета всех организаций, участвующих в обороте сжиженного газа от добычи до реализации потребителю.

До момента внедрения автоматизированного управления, в том числе процессом распределения региональных квот, усиливается ответственность местных исполнительных органов за распределения лимита внутри региона. После оцифровки отрасли процесс распределения будет происходит в информационной системе на основе анализа данных.

«Кроме того, законопроектом предусмотрено наделение уполномоченного органа в сфере энергетики правом определения методологии ценообразования на сжиженный газ, ее регулирования как на этапе производства, так и на этапе розничной реализации. Все вносимые изменения позволят не только пересмотреть процесс регулирования рынка, но и подготовить его для полной автоматизации и внесения в информационную систему Министерства энергетики», - отметила Екатерина Смышляева.

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