Посольство РК в России сообщило о приостановлении выдачи ИИН иностранцам

Ограничение будет действовать с 1 января 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В посольстве Казахстана в России заявили о временном приостановлении выдачи ИИН иностранцам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на посольство Казахстана в РФ

«В связи с окончанием срока действия пилотного проекта «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан», с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановлена», – говорится в сообщении.

Дополнительная информация относительно ИИН будет опубликована на сайте.