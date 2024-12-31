Посольство РК в России сообщило о приостановлении выдачи ИИН иностранцам
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Ограничение будет действовать с 1 января 2025 года
В посольстве Казахстана в России заявили о временном приостановлении выдачи ИИН иностранцам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на посольство Казахстана в РФ
«В связи с окончанием срока действия пилотного проекта «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан», с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановлена», – говорится в сообщении.
Дополнительная информация относительно ИИН будет опубликована на сайте.