Посольство РК обратилось к находящимся в России казахстанцам

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Посольство РК в РФ опубликовало объявление для казахстанцев, находящихся в России, передает Kazpravda.kz
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"Согласно указу Президента РФ №364 от 15 июня 2021 года, иностранцам, в том числе гражданам Казахстана, находящимся в России для осуществления трудовой деятельности, необходимо до 30 сентября 2021 года принять меры по легализации своего дальнейшего пребывания в РФ", - говорится в информации.
Истечение сроков временной регистрации в России будет являться нарушением, отметили в посольстве.
"В то же время, при наличии законных оснований (работа, учеба и т.д.) казахстанцы имеют право обратиться в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране, не выезжая из России. В таком случае меры привлечения к ответственности к гражданам применяться не будут", - пояснили в пресс-службе.
При отказе от продления пребывания в России в законном порядке и нежелании покинуть страну, нарушителям грозит принудительное выдворение с последующим закрытием им въезда в РФ, добавили в посольстве.