Поставлены амбициозные цели

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Ануар Калмыков

Казахстан и Венгрия намерены довести объемы взаимного товарооборота до 1 млрд долларов

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели переговоры в Астане.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили приоритетные направления дальнейшего углубления и развития казахско-венгерского сотрудничества, рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визитов Президента Казахстана в Будапешт в 2024-м и Премьер-министра Венгрии в Астану в 2023 году.

Как отметил Мурат Нуртлеу, Венгрия является надежным стратегическим партнером Казахстана в Европе, две наши страны связывают братские отношения, общность истории и культурных корней. Астана заинтересована в развитии отношений с Будапештом на прочной и долгосрочной основе.

– Наши двусторонние отношения, выстроенные за последние три десятилетия, отличаются содержательным политическим диа­логом, интенсивной торгово-экономической и инвестиционной кооперацией, широкими культурно-гуманитарными связями. Взаимные визиты Президента Казахстана Касым-Жомарта­ Токаева­ и Премьер-министра Венг­рии Виктора Орбана укреп­ляют политический диалог и придают динамику нашему много­гранному взаимодействию, – отметил глава МИД РК.

Он также сообщил, что в этом году планируется организовать визиты в Казахстан Президента Венгрии Тамаша Шуйока и спикера венгерского Парламента Ласло Кёвера.

Одной из ключевых тем в ходе переговоров стало дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По озвученной Муратом Нурт­леу информации, в 2024 году двусторонний товарооборот между Казахстаном и Венгрией вырос на 4,4% и составил 200 млн долларов.

– В перспективе у нас есть амбициозная цель довести этот показатель до 1 миллиарда долларов, – добавил он.

Объем прямых венгерских инвестиций в экономику Казахстана составил более 370 млн долларов. В настоящее время на стадии реа­лизации находятся 16 совместных проектов на общую сумму 700 млн долларов, в том числе в энергетическом и промышленном секторах.

В ходе переговоров министры определили новые магистральные направления для дальнейшего динамичного наращивания сотрудничества. В их числе – открытие филиалов венгерских банков в Казахстане, строительство интермодального грузового терминала в Будапеште, увеличение экспорта нефти и нефтепродуктов в Венгрию, налаживание поставок урана и критически важных минералов. Как отметил глава МИД РК, совместный инвестиционный фонд, который вскоре будет создан, станет хорошей поддержкой для новых инициатив.

– Мы настроены на расширение сотрудничества с Казахстаном и уверены в том, что это принесет пользу обеим странам, – отметил со своей стороны Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД под­черк­нул заинтересованность компаний своей страны в дальнейшем углублении сотрудничества в таких сферах, как разведка и добыча углеводородов, развитие сельского хозяйства, фармацевтика. Он также отметил, что опыт Венгрии в области атомной энергетики также может быть релевантен для Казахстана, принявшего решение строить АЭС.

Отдельно отмечалась важность поддержки культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, наши страны наладили хорошее взаимодействие в сферах образования и науки. Так, Венгрия ежегодно выделяет 250 грантов на обучение казахстанских студентов.

К слову, в рамках визита Петера Сийярто в Астану были подписаны меморандумы о сотрудничестве между дипломатическими академиями и в сфере изучения венгерского языка. Кроме того, активизации контактов между странами будет способствовать открытие прямого рейса Шымкент – Будапешт, запланированное на май 2025 года.

Мурат Нуртлеу и Петер Сийярто также обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

Отдельно обсуждалась ситуация в Украине. Делая итоговые заявления, оба министра приветствовали международные усилия, нацеленные на начало переговорного процесса, а также вновь подтвердили принципиальную позицию, которой придерживается и Казахстан, и Венгрия: конфликт может и должен быть решен только путем дипломатических переговоров и диалога.

– На встрече также состоялся обмен мнениями по перспективам взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур, – сказал Мурат Нуртлеу. – Отдельно хочу отметить, что Венгрия является активным участником Организации тюркских государств, и предстоящий неофициальный саммит этой организации в Будапеште, который впервые пройдет на европейском пространстве, станет важным шагом в укреп­лении сотрудничества между странами, объединенными общим тюркским наследием.

Глава МИД РК поблагодарил венгерского коллегу за конструктивные переговоры в духе открытости и взаимной поддержки и отметил нацеленность обеих стран на активную совместную работу для всестороннего развития стратегических партнерских отношений.

#Казахстан #Венгрия #товарооборот

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