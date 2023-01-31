"Постоянно переносятся сроки" – президент раскритиковал ход газификации Астаны

По словам главы государства, газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства, идет "со скрипом".

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В ходе совещания по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал газификацию города и дал ряд поручений, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Еще одна крайне важная задача – обеспечение стабильного электроснабжения. Акимату нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт. Со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства", – сказал президент.

Он отметил, что в 2019 году был завершен первый этап строительства магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата – довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек.

"Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология – в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог. Ранее я неоднократно давал поручение завершить газификацию столицы. Но сроки его исполнения постоянно переносятся. Такое положение дел нужно срочно менять", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчернул, что правительству и акимату необходимо активизировать работу по газификации и завершить ее в установленные сроки.

"При этом Правительству совместно с Фондом "Самрук-Казына" нужно решить вопрос обеспечения столицы необходимыми объемами газа. Вместе с тем само подключение газа для наших граждан обходится недешево – до двух миллионов тенге. И такая ситуация сложилась во всех регионах. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством внести конкретные предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения", – резюмировал президент.