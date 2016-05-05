Поступок настоящего офицера

Сообщения об отважном поступке офицера в тот апрельский день сначала появились в соцсетях, пользователи были единодушны во мнение: Кайрат Умбетов – настоящий герой. Позже стали известны подробности случившегося на учебном полигоне. Чудом можно считать, что оба – и полковник, и рядовой – остались живы, получив ранения. Солдат Абзал Султанкулов, можно сказать, отделался царапиной, а вот пришедший ему на помощь Кайрат Умбетов получил многочисленные осколочные ранения ног и плеча. Но после оказанной медицинской помощи оба нашли в себе силы уже вечером того же дня присутствовать на брифинге и отвечать на вопросы журналистов.…На полигоне в учебном центре в Карабасе военнослужащие срочной службы метали боевые ручные осколочные гранаты. Рядовой, пулеметчик второго стрелкового батальона Абзал Султанкулов выдернул чеку и, размахнувшись, бросил боевую гранату на поражение цели. Как учили, сразу присел, избегая осколков.Что произошло дальше – видел стоявший рядом начальник штаба, первый заместитель командира в⁄ч 6505 регионального командования «Орталык» Национальной гвардии РК полковник Кайрат Умбетов. Граната не перелетела и скатилась по брустверу назад, шлепнулась в метре слева от них! На жизнь им отводилось 3–4 секунды.Об этом Кайрат Умбетов рассказывал «Казахстанской правде» через несколько дней после случившегося, когда мы вместе с руководителем пресс-службы регионального командования Национальной гвардии РК «Орталык» пришли навестить раненного офицера к нему домой.Говорят, что в такие критические ­моменты перед глазами человека проносится вся жизнь, но Кайрату некогда было отвлекаться на картинки из прошлого, нужно было действовать тут же, сейчас. Силой воли он замедлил стремительно меняющуюся реальность и мгновенно оценил ситуацию. Слева рядовой оказался полностью открытым. Закинуть бронежилет на гранату или просто выбросить ее из окопа он бы не успел – та взорвалась бы в руке или в полете.– Поэтому я принял влево и закрыл собой солдата, – вспоминает офицер.Рядовой Абзал Султанкулов о случившемся рассказывал журналистам так. «Я бросил гранату правильно, но рука дрогнула, и она упала на бруствер окопа и скатилась обратно. Через две секунды произошел взрыв. Эти 2 секунды мне показались вечностью. Помню, как полковник Умбетов схватил меня за бронежилет, оттащил в угол окопа и закрыл меня собой».В том, что солдат не допустил какой-то ошибки, убеждены и руководство воинской части, и сам полковник Умбетов. 21 год из своих 38 Кайрат Умбетов служит Родине, и за все это время в его практике ничего подобного раньше не было. Но, в принципе, такие нештатные ситуации в армии во время учений хотя и редко, но случаются.– В практике учений такое бывает, – поясняет полковник. – Солдат не добросил до нужной отметки гранату: надо учесть и возраст, и волнение, и неопытность. Но чтобы она взорвалась рядом с бросавшим, такого не бывало. Между нею, имеющей радиус поражения 50 метров, и нами – всего метр расстояния. Ей время взрываться, а бронежилет, которым я могу ее накрыть, в стороне. Кайрат Умбетов не мог допус­тить, чтобы рядовой погиб. Если бы он остался один на один с этой гранатой, в него впилось бы более 40 осколков.– Мы клятву давали, что за каждого солдата отвечаем. У него же родители. Просто не представляю, что с ним было бы… Нельзя, чтобы я – целый, а он весь в осколках лежит! Я ни секунды не пожалел о том, что сделал, – говорит Кайрат Умбетов.Полковник не был знаком с этим парнем. В бригаде около 3 тыс. человек, и в лицо знать всех невозможно, и все же, не задумываясь, рискуя собственной жизнью, пришел ему на помощь.Психологи говорят, что во время сверхстрессовых ситуаций начинает работать подсознание человека, и именно оно вопреки логике заставляет его поступить так или иначе, помогает задействовать скрытые ресурсы организма, которые и делают невозможное возможным. Современные постфрейдистские теории (и авторам они более симпатичны) предлагают наряду с уровнем подсознания различать также и сверхсознание. Если первое отвечает за более низменные, животные инстинкты человека, то второе, если так можно выразиться, представляет его божественную суть. И чтобы преодолеть страх смерти, справиться с инстинктом самосохранения и проявить готовность пожертвовать собой ради спасения другого человека, нужно проявить именно высшую часть своего «Я». И те, кому под силу сделать такое, становятся героями. Не случайно, наверно, в греческой мифилогии в иерархии между богами и людьми стояли они – герои.Впрочем, сразу оговоримся, Кайрат Умбетов свой поступок героическим не считает. Он убежден, что в той ситуации каждый настоящий офицер должен был бы вести себя так же. Но мы все же с его мнением не согласимся. Многое зависит и от профессиональной подготовки военного, и еще больше от его личностных качеств.В таких случаях все решают мгновения, и они, как в песне из легендарного советского кинофильма, раздают – кому почет, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Но к решению, которое в это критическое мгновение принимает человек, его ведет вся предыдущая жизнь.Практика показала, что достойные мужчин поступки – это плод воспитания, истоки которого в семье. Жарылкасын Умбетов и Раушан Шакуова, проживающие в Южном Казахстане, своих мальчиков воспитывали самостоятельными, инициативными, ответственными. Учили не ронять честь семьи, беречь собственное достоинство. Жарылкасын Сутебаевич, на которого повлиял ратный путь его отца в Великую Отечественную войну, служил в органах внутренних дел и в звании майора ушел на пенсию.Период взросления Кайрата пришелся на 90-е, которые часто употребляют с определениями – переломные, лихие. И как бывает нередко на стыке эпох, одни теряют себя, не сумев принять новое, не справившись с испытаниями, другие, наоборот, находят свой единственно верный путь. Именно в эти годы настойчиво стала звучать пришедшая из западной философии мысль о безусловной ценности индивида, вне связи с обществом. И тем, кто устал быть винтиками в социалистическом механизме, она казалась такой свежей и заманчивой. Но вот беда – такие идеи без твердой связи с прошлым и без представления о чем-то высшем редко воспитывают настоящего человека, личность, чаще – законченных мелких эгоистов, не способных пожерт­вовать собой не только ради интересов общества, но даже ради близких людей. И это счастье, что Кайрат, как и многие казахстанцы, рос в первую очередь не на голливудских блокбастерах с киношными героями, а на хороших книгах и фильмах, а главное – на живых рассказах отца и деда-фронтовика. Они и повлияли на выбор профессии защитника Отечества, которые сделали и наш герой, и его брат. Кайрат окончил военное училище и вуз. Младший Азамат сейчас подполковник, служит в Министерстве обороны и учится на первом курсе военной академии.Кайрат признается, что очень любит свою работу, никакого страха после случившегося не испытывает и снова готов встать рядом с солдатами.У полковника Умбетова прекрасная, всепонимающая жена Гульмира, растет маленький сын Улан. В отличие от мужа Гульмира о том роковом дне вспоминает не так спокойно. О случившемся она узнала из новостей в Интернете. Известие о ЧП на учениях выбило Гульмиру из колеи. И хотя она стойкая по характеру, по ее признанию, «все валилось из рук». Жены военных никогда не спрашивают у мужей, куда они едут и когда вернутся. Их удел – хранить надежный тыл, учиться терпению и выдержке.После происшествия на полигоне учебного центра в Карабасе прошел ровно месяц. Полковник Кайрат Умбетов вполне поправился от ран. Жив и здоров и рядовой Абзал Султанкулов, для которого то утро стало вторым днем рождения.Его родные и близкие направили письмо Главе государства со словами благодарности офицеру, спасшему солдата. Обращаясь к Президенту Казахстана родители и бабушка Абзала пишут: «Уважаемый Елбасы! Вы доверили военнослужащим Национальной гвардии важную задачу – защищать спокойствие народа Казахстана, и они с честью выполняют свой воинский долг, охраняют мирный труд граждан независимой нашей Родины, которую Вы создали. Выражаем Вам большую благодарность за то, что есть у нас Национальная гвардия, воины которых в любой момент готовы прийти на помощь к людям. За воспитание таких офицеров, как Кайрат Умбетов, в трудную минуту не оставившего в беде своего подчиненного...»