В преддверии Дня науки в Акорде чествовали тех, кто сегодня формирует интеллектуальное будущее страны. Из рук Президента Касым-Жомарта Токаева государственную награду «Ерен еңбегі үшін» получила доктор PhD, член президиума Совета молодых учёных при Национальной академии наук РК Асия Ермухамбетова. Сразу после церемонии она рассказала BAQ.KZ об эмоциях, пути в науку и проектах на стыке химии и искусственного интеллекта

фото из архива Асии Ермухамбетовой

«Эмоции через край»: как проходит награждение

Церемония в Акорде, по словам ученой, запомнилась атмосферой уважения к науке и вниманием к каждому гостю.

«Эмоции через край. Нас поздравили на самом высоком уровне, начиная со входа в здание Акорды. Это, конечно, большая ответственность - и для нас, и для меня лично как для представителя науки, как для учёного. Это доверие, которое оказано нам такой наградой, и оценка нашей деятельности», - поделилась Асия Ермухамбетова.

День науки и новый статус отрасли

Награждение прошло накануне Дня науки - символичной даты для всего научного сообщества страны.

«Сегодня у нас у всех праздничное настроение в преддверии Дня науки. Мы поздравляем друг друга, рады за наших коллег», - отметила она.

Отдельно ученая подчеркнула важное изменение: наука получила стратегический статус на уровне Конституции.

«Хочу воспользоваться этим случаем, чтобы поздравить всех своих коллег с Днём науки, с днём рождения Каныша Сатпаева. И с тем, что действительно с теми изменениями, которые внесли в Конституцию, наука теперь имеет стратегическое значение для страны, и отношение государства к науке становится ещё на более высоком уровне. Желаю новых достижений, успехов и чтобы учёные видели, как их результаты реализуются и вносят вклад в развитие страны», - сказала она.

От школьного интереса - к международной науке

Путь в науку у Ермухамбетовой начался ещё в школе - благодаря учителю химии, который сумел зажечь интерес к предмету.

Далее - Satbayev University, затем обучение по программе «Болашак» в University College London и степень PhD. Сегодня она уже сама формирует научную среду в Казахстане.

Ермухамбетова - один из инициаторов создания Альянса молодых учёных, который объединяет более 400 исследователей, включая казахстанцев за рубежом.

Искусственный интеллект в химии: над чем работают сегодня

Сегодня её работа - это уже не только классическая химия, а современные междисциплинарные исследования.

«Несмотря на то, что я химик, инженер-технолог, сейчас мы с коллегами работаем над междисциплинарным проектом. Применяя методы искусственного интеллекта, мы изучаем материалы, чтобы сократить время на эксперименты и получить более оптимизированную микроструктуру. В частности, речь идёт о разработке микроструктур для электродов», - пояснила она.

По сути, речь идёт о том, чтобы ускорить научные открытия и сделать их более точными - с помощью технологий будущего. Такие проекты становятся ключевыми для развития технологий и промышленности. А признание ученых на уровне государства — сигнал о том, что наука в Казахстане выходит на новый уровень. И, как показывает история Асии Ермухамбетовой, этот путь начинается с интереса в школе.