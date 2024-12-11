Осадки и потепление ожидаются на этой неделе в Казахстане

Погода
83
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Погоду большей части республики 12-14 декабря будет определять ложбина Северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ожидается снег, метель, порывистый ветер, на западе, днем 13, сутки 14 декабря на юге, 14 декабря на юго-востоке страны - осадки (дождь, снег), гололед.

Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны до 0-8 мороза, на остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере до 3-10 мороза, в центре Казахстана до 5-13 мороза, на востоке до 10-20 мороза, на юго-востоке республики до 0-10 мороза, в южных областях до 8 мороза - 2 тепла. 

#Казахстан #погода

Популярное

Все
О трендах, кадрах и науке госуправления
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
В целях устойчивого развития
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
На принципах верховенства права
1991-й: о чем свидетельствуют газетные архивы
Гарантия качественной медпомощи
Для эффективных решений важен диалог
Родительство с большой буквы
Предупреждать, а не устранять
«Здоровый образ жизни» для тенге
Опреснительные мощности удвоены
Свыше сотни бесценных артефактов обнаружены в урочище Сарытогай
Завершился международный тур VII олимпиады FEMO International
Врачи на вес золота
Воздушная «скорая» спешит на помощь
Чтить Родину и закон
Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов
Игра объединила конфессии
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Где купить соғым в Астане
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Токаев утвердил закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы
Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Токаев прибыл в Баку

Читайте также

Ученые рассказали, что такое снежинка и от чего зависит ее …
«КазАвтоЖол» предупредил водителей о дожде на республиканск…
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на эт…
Морозы до -25 ожидаются на выходных в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]