Осадки и потепление ожидаются на этой неделе в Казахстане
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Погоду большей части республики 12-14 декабря будет определять ложбина Северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»
Ожидается снег, метель, порывистый ветер, на западе, днем 13, сутки 14 декабря на юге, 14 декабря на юго-востоке страны - осадки (дождь, снег), гололед.
Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны до 0-8 мороза, на остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере до 3-10 мороза, в центре Казахстана до 5-13 мороза, на востоке до 10-20 мороза, на юго-востоке республики до 0-10 мороза, в южных областях до 8 мороза - 2 тепла.