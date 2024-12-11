Осадки и потепление ожидаются на этой неделе в Казахстане

Погоду большей части республики 12-14 декабря будет определять ложбина Северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ожидается снег, метель, порывистый ветер, на западе, днем 13, сутки 14 декабря на юге, 14 декабря на юго-востоке страны - осадки (дождь, снег), гололед.

Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны до 0-8 мороза, на остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере до 3-10 мороза, в центре Казахстана до 5-13 мороза, на востоке до 10-20 мороза, на юго-востоке республики до 0-10 мороза, в южных областях до 8 мороза - 2 тепла.