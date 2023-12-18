Потепление ожидается в Казахстане

Культура и общество
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Период по-настоящему зимней погоды с морозами заканчивается, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz

На территорию Казахстана будут поступать воздушные массы североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате которого ожидается повышение температуры воздуха на большей части страны.

Из-за очередного североатлантического циклона, метеоусловия ухудшатся, пройдет снег с метелями, а снег с переходом в дождь ожидается сначала на западе и юге Казахстана, днем 21 декабря на севере и в центре страны, который будет сопровождаться гололедными явлениями.

А столбики термометров днем постепенно повысятся от 3-8 мороза до 2 мороза-3 тепла.

#казахстан #погода #потепление #температура

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