Сегодня в Талдыкоргане заместитель акима области Жетісу Асет Канагатов совместно с руководителем общественного фонда «Жетісу – қолдау» Рустемом Байтумановым вручили ключи от двухкомнатной квартиры Ернуру Жукену, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат региона

Сообщается, что старший сын семьи, потерявший в результате трагедии родителей, братишку, а также дом, ранее уже поднимал вопрос жилья на приёме у акима области Бейбита Исабаева.

Как отметил Асет Канагатов, выдать квартиру из госфонда не представлялось возможным, поскольку он не состоял в очереди. Тогда было принято решение обратиться к спонсорам.

- Совместно с общественным фондом «Жетісу – қолдау» нам удалось найти верное решение. Благодаря его финансовой поддержке была приобретена и отремонтирована двухкомнатная квартира в Талдыкоргане. Мы постарались, чтобы она находилась рядом со школой, так как сейчас на попечении Ернура находится младшая сестра школьного возраста. Пусть теперь здесь будет только благополучие и спокойствие, - подчеркнул Асет Канагатов.

Руководитель фонда Рустем Байтуманов сказал, что эта трагедия никого не оставила равнодушным. Ернур поблагодарил руководство области и фонд за поддержку.

В акимате отметили, что фонд «Жетісу – қолдау» был создан полтора года назад и уже реализовал несколько социальных инициатив. В их числе - строительство современного теннисного центра в Талдыкоргане.

Напомним, 31 декабря 2024 года в Талдыкоргане в частном доме в результате хлопка газа произошел пожар. Умер глава семейства, позже - его супруга и сын. Остальные дети получили ожоги.