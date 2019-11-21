Потолок строящегося здания обрушился в Шымкенте, есть пострадавшие
Айдана Демесинова
Потолок строящегося здания обрушился в Шымкенте. В результате обрушения пострадали 6 рабочих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"21 ноября в 15:30 в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента, по ул. Ибрагим ата, произошло обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен строящегося здания площадью 1500 кв.м. В результате обрушения пострадали 6 рабочих, которых доставили в городскую больницу №3 еще до прибытия сотрудников ДЧС Шымкента. Все рабочие – граждане Республики Узбекистан: 1996, 1981, 1989, 1979, 1978 и 1986 годов рождения", – говорится в сообщении.
На месте происшествия кинологический расчет провел поисковые работы, под завалами жертв и пострадавших не обнаружено.
На место ЧП были привлечены 24 сотрудника и 3 единицы техники Службы пожаротушения, ОСО – 8 спасателей, 2 единицы техники и 1 кинологический расчет.