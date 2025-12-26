С первых дней существования Казахского ханства его правители видели свою миссию в создании сильного и независимого государства с единой системой управления и законами. Они расширяли границы, контролировали торговые пути, объединяли роды и племена, совершенствовали правовую базу, создав великий свод законов «Жеті жарғы».

Среди этих выдающихся государственников особое место занимает Кенесары Касымулы – последний независимый хан, лидер крупнейшего антиколониального восстания, символ борьбы за единство и свободу казахского народа.

Для меня эта тема имеет и личное значение. Моя прабабушка – Кенесарина Кулистан Ширинханқызы (1904–1973) – приходилась правнучкой хану. Она была дочерью Ширинхана, старшего сына Ахмет-султана Кенесарыулы. Мой дядя, Натай Азимханулы Кенесарин (1908–1975), стал известным ученым, профессором, доктором геолого-минералогических наук. Многие потомки Кенесары внес­ли значимый вклад в развитие страны. Память о наших предках бережно передается в семье из поколения в поколение.

Кенесары Касымулы (1802–1847) происходил из рода төре – прямой линии потомков Чингисхана. Он родился у подножия горы Кокшетау, в живописном урочище Бурабай. Его дедом был легендарный Абылай-хан – объединитель казахских земель и один из наиболее авторитетных правителей Степи.

С юных лет Кенесары получал воспитание, соответствующее его происхождению: он изучал военное дело, основы государственного управления, тюркскую и арабскую грамоту, владел несколькими языками – арабским, узбекским, татарским. Своей природной харизмой, стратегическим мышлением и лидерскими качествами он снискал уважение степной аристократии.

Он рано проникся идеей восстановления Казахского ханства и сохранения независимости. Аристократическое происхож­дение давало ему право на ханский титул, но вместе с тем налагало ответственность перед народом в критический момент истории.

Отец Кенесары – Касым-султан, сын Абылай-хана – был одним из самых принципиальных защитников традиционной ханской власти. Он открыто выступал против ограничений, вводимых Российской империей, включая Сибирский устав 1822 года, фактически ликвидировавший институт ханства.

Гибель старшего сына Саржана, преследование рода и давление извне стали важными предпосылками будущего восстания Кенесары. Эти события сильно повлияли на его характер, укрепив в нем решимость отстаивать независимость казахских земель.

Борьба Кенесары пришлась на период крайне напряженной политической ситуации в Центральной Азии. Российская империя стремительно продвигалась вглубь степей, возводя новые крепости. Кенесары пытался решать конфликт дипломатичес­ким путем: направлял письма российским губернаторам, требовал прекратить строительство укреплений и соблюдать права казахских родов. Но компромисса достичь не удалось.

Отношения с Кокандским ханством были еще сложнее. Коканд строил крепости в Туркестане, Сузаке, Жанакоргане, усиливая давление на казахов. Кенесары освобождал эти города, требовал прекращения поборов и восстановления традиционных свобод.

Хива и Бухара занимали осторожную позицию: поддерживали контакты, но не оказывали реальной помощи. Таким образом, восстание Кенесары выходило за рамки внутреннего конфликта – он действовал как региональный политический лидер, стремясь удержать баланс сил во всей Цент­ральной Азии.

В сентябре 1841 года представители всех трех казахских жузов провозгласили Кенесары ханом. Это событие стало кульминацией его многолетней борьбы за восстановление независимой казахской государственности и возрождение традиций, заложенных основателями ханства Керей-ханом и Жанибек-ханом в 1465 году.

Военное искусство Кенесары проявилось в создании мобильных конных отрядов, которые стремительно перемещались по огромным степным пространствам. Его войска защищали кочевые маршруты, наносили удары по крепостям, нарушали коммуникации противника.

Но не менее важной была и политическая деятельность. Кенесары стремился восстановить институт ханской власти, создать эффективную систему управления, объединить все три жуза. Он опирался на биев и родовую знать, соблюдал нормы степного права и стремился укрепить государственные традиции.

Кенесары стал символом преемственности казахской государственности – от Керея и Жанибека через Абылая к будущим поколениям.

Против Кенесары выступили киргизские манапы родов сарбағыш и бугу – прежде всего Ормон-хан и Джантай-манап, чья позиция была усилена поддерж­кой Сибирской администрации, заинтересованной в ослаблении казахского сопротивления.

В решающей битве у Майтөбе войска Кенесары оказались в окружении. Ему предлагали отс­тупить, но он отказался, считая бегство позором. Вместе с пос­ледними пятью сотнями своих воинов он сражался до конца.

После пленения манапы приговорили его к казни. На глазах казахских пленных Кенесары был обезглавлен – жест, призванный продемонстрировать лояльность киргизской знати Российской империи. Вместе с ним погибли его брат, двое сыновей и пятнадцать султанов – вся военная и политическая элита сопротивления.

Даже своей смертью Кенесары доказал: он остался до конца достойным, гордым и несгибаемым правителем, отдавшим жизнь за свободу своего народа.

В год 560-летия Казахского ханства мы особенно осознаем значение фигуры Кенесары-хана. Он стал последним из правителей, кто боролся за сохранение независимой казахской государственности на переломе эпох.

Для меня как его прямого потомка эта история – не абстракт­ная наука, а живая семейная память. Моя прабабушка, внучка великого хана, была хранительницей преданий о славном предке. Эта память напоминает нам о цене независимости, о важнос­ти единства и ответственности перед будущими поколениями.

Сегодня, когда Казахстан развивается как суверенное государство, образ Кенесары-хана особенно значим. Он оставил нам не только уроки мужества, но и глубокое понимание того, что истинная сила государственности – в единстве народа, верности своей земле и традициям.