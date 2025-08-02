Его водительский стаж в ТОО «Казцинк» – 20 лет. Антон пришел на горно-металлургическое предприятие 19-летним парнем и постепенно дорос до шофера-ювелира, которому доверяют работу на самых сложных, ответственных участках.

Начинал казцинковец с управления бортовыми КамАЗами: перевозил сварочное оборудование для ремонтов в теплосиловом цехе, доставлял к электролизному переделу связки пластин катодного цинка и другие грузы, работал на фронтальном погрузчике. А с 2018 года пересел на самую крутую «тачку» – шлаковоз «Kamag».

– У меня только на стажировку ушел месяц, – рассказал Антон. – Ширина машины – четыре метра, к таким габаритам надо привыкнуть.

Водитель тренировался захватывать непростой груз и маневрировать так, чтобы с первого раза точно – до сантиметра – переместиться в нужную точку. Изучал характер 80-тонной махины, особенности ее механики и автоматики. Какое-то время набивал руку, подменяя других на время отпуска. И вот уже два года устькаменогорец постоянно работает на «Kamag».

– Моя задача, – объясняет казцинковец, – забрать котлы с расплавленным шлаком в медеплавильном цехе, перевезти их на шлаковое поле, разгрузиться.

Медеплавильный завод – совре­менное производство, процесс наполнения емкостей отслеживается автоматикой. В нужный момент от диспетчера поступает сигнал, и на площадку заезжает специализированная техника. Водитель выгружает пустой котел, захватывает наполненный и доставляет его на шлаковое поле. Температура груза – тысяча градусов, вес – около 40 тонн. Расстояние от медного завода до площадки примерно 2,5 км.

– Малейший пролив расплава может вызвать возгорание, – пояс­няет Антон. – Поэтому перевозим груз по отдельной закрытой дороге с ровным асфальтовым покрытием. Но все равно на «автомате» невозможно управлять, всегда нужно быть максимально внимательным.

На шлаковом поле у водителя несколько задач, причем за всеми действиями техники идет дистанционный контроль через GPS. Водитель снимает котел и оставляет его на 12 часов для естественного остывания. Позже в соответствии с технологией шлак дополнительно остужают водой. Емкости, в которых масса уже остыла, нужно забрать и переместить на специальную эстакаду, где установлены упоры под колеса.

Шлаковоз заезжает на строго определенное место и опрокидывает котел. Застывшая масса при падении рассыпается. Ее дополнительно дробят и увозят на переработку.

– У нас 11-часовая смена, – рассказал водитель. – Вместе с напарником мы выполняем по 10–12 рейсов. Одновременно работают два шлаковоза.

У Антона Николенко дружная семья. Младший сын с любопытством слушает рассказы о предприятии и работе водителя. Сам казцинковец – представитель династии, его отец всю жизнь отработал в автотранспортном парке Усть-Каменогорска.

– Я не знаю, какую профессию выберут мои сыновья, – заключил повелитель «Kamag» и водитель-ювелир. – Главное, чтобы они стремились учиться, осваивали новое.