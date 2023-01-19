Повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных расходов призвал Смаилов

По его словам, для повышения эффективности и сокращения непродуктивных расходов надо усилить финансовую дисциплину администраторов бюджетных программ.

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Премьер-министр Алихан Смаилов на коллегии Министерства финансов указал на важность улучшения и упрощения бюджетного процесса, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Важной системной задачей является улучшение и упрощение бюджетного процесса. Нужно повысить прозрачность бюджетной системы. Должна быть обеспечена четкая привязка государственного планирования к бюджетным расходам», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, для повышения эффективности и сокращения непродуктивных расходов надо усилить финансовую дисциплину администраторов бюджетных программ.

«Необходимо обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, повысить их ответственность для эффективного освоения и распределения бюджетных средств, с целью получения наибольшего социально-экономического эффекта. Основной посыл - это переход от «управления бюджетными средствами» к «управлению результатами», - подчеркнул глава Правительства.

Указал он и на необходимость повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных расходов, в том числе за счет автоматизации и цифровизации.

«Оптимизация расходов также является важной составляющей бюджетного процесса. В целом за 2019-2022 годы проведена значительная оптимизация и переориентация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тенге. Особое внимание необходимо уделять и непродуктивным расходам. Это затраты на проведение семинаров, конференций, форумов, исследований, приобретение автотранспортных средств, офисной мебели и канцелярских товаров», - резюмировал Алихан Смаилов.